Bankadan yüksek faiz nasıl alınır?

Birikimini bankada bırakanlar daha yüksek faiz almak için kesinlikle bankalar arasında faiz karşılaştırması yapmalı, yatıracakları fiyat yüksekse değişik şubelerden kesinlikle telefonla arayarak öneri almalıdır. Bazı bankalar alıcılarına özel çok daha yüksek faiz oranı öneriyi sunmakta olup özellikle de yatırılan meblağ geliştikçe verilen faiz öneriyi de yükselmektedir.

Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.