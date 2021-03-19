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    • 19.03.2021 10:47
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    ? Caizcoin.io kurucusu kimdir? Caizcoin , nasıl ve nereden alınır?

    Dijital para kavramının ön plana çıkmasıyla son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik artmaya başladı. Bu kervana katılanlardan biri de Caizcoin oldu. - merkezli Caizcoin'in internet sitesinde (Caizcoin.io) yer alan bilgiye göre 'İslam alimleri tarafından hukukuna uygun olarak' üretildiği iddia ediliyor. Caizcoin 15 Ocak itibari ile özel satışa başladı. 'Caizcoin.io' sitesinden satışa sunulan kripto para, 16 Mart itibari ile kamuya açık satışa başladı. Peki, , ? ? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Caizcoin nedir? Caizcoin caiz midir, nasıl alınır?

    Dijital para kavramının ön plana çıkmasıyla son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik artmaya başladı. Bu kervana katılanlardan biri de Caizcoin oldu. Almanya- Frankfurt merkezli Caizcoin'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre 'İslam alimleri tarafından İslami finans hukukuna uygun olarak' üretildiği iddia ediliyor. Caizcoin 15 Ocak itibari ile özel satışa başladı. 'Caizcoin.io' sitesinden satışa sunulan İslami kripto para, 16 Mart itibari ile kamuya açık satışa başladı. Peki, Caizcoin nedir, caiz midir? Caizcoin nasıl ve nereden alınır? İşte tüm detaylar...

    CAİZCOİN NEDİR?

    Caizcoin, Almanya merkezli olan ve Türk köklerine bağlı bir şekilde üretilen kripto para birimidir. "İslami Finans kurallarına uygun olarak dünyanın her yerinden insanlar arasında para transferi yapın." sloganı ile satışa sunulan Caizcoin 15 Ocak itibari ile özel satışa başladı. 'Caizcoin.io' sitesinden satışa sunulan İslami kripto para, 16 Mart itibari ile kamuya açık satışa başladı.

    CAİZCOİN CAİZ MİDİR?

    Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından kripto paralar ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

    "Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir.

    Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) içerip içermemesi, bir aldatma (tağrir) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır.

    Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir.

    Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto paraların kullanımı caiz değildir."

        CAİZCOİN NEREDEN NASIL ALINIYOR?

        Caizcoin satışı başlamış durumda. Caizcoin ile ilgili televizyonlarda da reklamlar dönmeye başlamıştı. Peki caizcoin nasıl alınır? Caizcoin nereden alınır? Caizcoin alımı ve satışı "caizcoin.io" internet adresinden başladı.

        CAİZCOİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

        * İslami mali standartlara uygundur.

        * İslami finans standartlarına uygun portföyleri ve borsaları kullanır.

        * İslami ahlaka uygun kredi sağlar.

        * İslami normlara uygun projeleri finanse eder.

        * (Devlet direktifleri, hisse senetleri, mülk, fonlar ve diğerlerinden oluşan) Yatırım kataloğuna İslami platformda kolay yatırım sunar.
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        Haberler Ekonomi Caizcoin nedir? Caizcoin.io kurucusu kimdir? Caizcoin caiz midir, nasıl ve nereden alınır?