Türkiye'nin maden sahalarında "drone" ile denetim dönemi başladı

"DRONE TEKNOLOJİSİNİ EN ÜST SEVİYEDE KULLANIYORUZ"

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Halit Durceylan ise Bakanlığın politikası kapsamında teknolojiye entegre olmak için drone teknolojisini kullanmaya başladıklarını bildirdi.

Söz konusu politika kapsamda Bakanlık bünyesine kattıkları hava araçları sayesinde maden sahalarının havadan denetimlerini gerçekleştirdiklerini aktaran Durceylan, "Hem yazılım hem de donanım anlamında drone teknolojisini en üst seviyede kullanıyoruz. Denetimini hızlı şekilde yapılabilmesini anlamında ciddi bir ilerleye kaydediyoruz. Tüm maden sahalarının denetimini drone yardımıyla yapmayı planlıyoruz. Yazılım ekibimiz de drone yardımıyla alınan verileri özel bir yazılımla işliyor. Bu da bize avantaj sağlıyor." bilgisini paylaştı.

Durceylan, verilerin anlık aktarımını sağlayacaklarına değinerek, böylece Bakanlık veya Genel Müdürlükten de anlık olarak kontrol ve denetimin yapılmasını istediklerini dile getirdi.

Ruhsat Denetleme Dairesi Başkanı Hasan Hüseyin Irgat, elektronik madenciliğe geçişin gereklilik olduğunu vurguladı.

Sahada denetimlerini gerçekleştirip bilgileri hızlıca göndermeleri için mühendislere tablet verdiklerini ifade eden Irgat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tutanağın imzalanmasını kadar geçen süredeki bütün işlemler özel tasarlanmış tabletler sayesinde yapılıyor. Sahaların ölçümü de drone aracılığıyla yapılıyor. Sahaların denetimini drone yardımıyla en güzel şekilde yapıp anında Genel Müdürlüğümüzü ve Bakanlığımızı bilgilendireceğiz. Drone sayesinde maden sahasında yapılan hassas ölçümleri ruhsat sahibinin beyanlarıyla eşleştiriyoruz. Bu doğrultuda ortaya çıkan sonuçlara göre mali denetimler de sağlanıyor. Kademe yüksekliklerinin ölçümlerine kadar drone yapıyor. Böylece sahanın işletme güvenliğine uygunluğu da belirleniyor."