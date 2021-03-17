Kısa çalışmadan dönen işçiye 1.341 lira

Pandemi döneminde milyonlarca çalışana ve işverene bir güvence olan ve birkaç kez süresi uzatılan kısa çalışma ödeneği için son tarih 31 Mart olarak açıklandı.
Salgından etkilenen ve üretimini kısmen ya da tamamen durduran işyerlerinde çalışanların maaşlarını bu süre içinde İŞKUR ödemişti. Çalışanlar brüt maaşlarının yüzde 60'ını alırken; işverenler de önemli bir yükten kurtulmuşlardı. Kısa çalışma ödeneği bittikten sonra çalışanlar normal mesailerine dönerken, işverenler de önemli bir destekten yararlanacak.
Normalleşme Desteği kapsamında; Coronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverenlere prim desteği sağlanıyor Teşvik ile, 30 Haziran 2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/ nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 6 ay süreyle işverenlere bu sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primlerinin tamamı tutarında destek sağlanıyor.