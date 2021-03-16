Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), elindeki konut ve dükkanları satışa çıkarıyor. 31 ilde 137 konut, 21 ilde ise 120 iş yeri satışa çıkacak. İşte detaylar... TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. Eğer talep çok olursa açık satış duyurusunun süresi kısalabiliyor. TOKİ'nin yaptığı açık satış duyurularına başvuranlar başvuru sırasına göre, eğer başvuru şartlarını sağlıyorsa ev sahibi olabiliyor. İlk başvuruda bulunan ve şartları sağlayan vatandaşın en sahibi olduğu TOKİ açık satış başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor.
İSTANBUL'DA BÜYÜK İMKAN
TOKİ'nin satışa çıkardığı daireler arasında İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 1+1, 47 metrekare 2. katta bulunan daire, 201 bin 575 liradan satışa çıkıyor.
İŞTE SATIŞA ÇIKAN TOKİ EVLERİ
137 konut yüzde 10 peşinat, 180 ay vade ile
Çankırı, Çorum, İstanbul, Düzce, Kars, Sinop, Şanlıurfa
Yüzde 25 peşinat-120 ay vade ile
Adana, Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Sakarya, Sivas, Tokat, Van, Zonguldak
Yüzde 10 peşinat – 96 ay / Yüzde 15 peşinat-108 ay / Yüzde 25 peşinat – 120 ay vade ile
Ankara
Yüzde 40 peşinat – 96 ay / Yüzde 50 peşinat – 120 ay vade ile
İstanbul
(30 Mart 2021 Salı günü saat 11:00'de)