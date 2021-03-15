Yapmayan yanar! Evi olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren dönem başlıyor! Ay sonundan itibaren artık her şey zorunlu…

Evi olan ya da ev almayı planlayan herkesi çok yakından ilgilendiren gelişmeler gelmeye devam ediyor. Bakan Kurum tarafından tüm detaylar açıklandı. Ay sonundan itibaren bu açıklamalar yürürlükte yerini alacaklar. Vatandaşların kendi imkanları kapsamında yapamaması söz konusu olursa ücretler belediye tarafından gelecek. Çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum tarafından gelen açıklamaya bakılacak olursa ay sonu itibari ile bu durum yürürlüğe girecek.
Bakan Kurum tarafından gelen açıklamaya bakılacak olursa; ''80 metrekare boyuta kadar 3 daire üzerinde bir otopark, 80 ila 120 metre kare arasında da 2 daire için bir otopark, 120 ila 180 metrekare arasında da her daire için bir otopark düşecek. Bunun devamında her 180 metrekare alan içi de her daireye 2 otopark yapma zorunluluklarının gelecek.
İlçe belediyelerinin de bölge otoparkı yapma zorunlulukları yer alacak. Eğer parsellerine göre vatandaşlar otopark yapamıyorlarsa belediyeler de bunun ile beraber ilgili ücretlerin ödemelerini yapacaklar. İlçe belediyeleri kapsamında 3 yıllık süreç içerisinde bölgelerde bölge otoparkı yapmak zorunda kalacaklar. '' tarzında ifadelere yer verdi.