Yapmayan yanar! Evi olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren dönem başlıyor! Ay sonundan itibaren artık her şey zorunlu…

Bakan Kurum tarafından gelen açıklamaya bakılacak olursa; ''80 metrekare boyuta kadar 3 daire üzerinde bir otopark, 80 ila 120 metre kare arasında da 2 daire için bir otopark, 120 ila 180 metrekare arasında da her daire için bir otopark düşecek. Bunun devamında her 180 metrekare alan içi de her daireye 2 otopark yapma zorunluluklarının gelecek.