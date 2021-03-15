Yapmayan yanar! Evi olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren dönem başlıyor! Ay sonundan itibaren artık her şey zorunlu…

Evi olan ya da ev almayı planlayan herkesi çok yakından ilgilendiren gelişmeler gelmeye devam ediyor. Bakan Kurum tarafından tüm detaylar açıklandı. Ay sonundan itibaren bu açıklamalar yürürlükte yerini alacaklar. Vatandaşların kendi imkanları kapsamında yapamaması söz konusu olursa ücretler belediye tarafından gelecek. Çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum tarafından gelen açıklamaya bakılacak olursa ay sonu itibari ile bu durum yürürlüğe girecek.