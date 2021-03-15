E devletten başvuru yapanlara 10 dakikada 10.000 TL nakit! Bugün ödemeler başladı…

Valilikler ve kaymakamlıklardan korona virüs salgın süreçleri içerisinde devlet tarafından birçok yardım verilmeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar için yardımlar hız kesmeden geliyor. Bazıları bakanlıklar aracılığı ile verilirken bazıları da valilik ya da kaymakamlık gibi bakanlıkların alt kurumları tarafından veriliyor. Maddi durumları kötü olan vatandaşlar ya da hiç geliri olmayanlar için valilikler tarafından çeşitli destek ödemeleri gelmeye devam ediyor. Durumları kötü olan vatandaşların ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabilmeleri adına maddi destekler geliyor.Bu zorlu süreçler içerisinde valilikler tarafından yardım ve destekler aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından geliyor.
VALİLİKLER VE KAYMAKAMLIK DESTEK ÖDEMELERİ
Maddi durumu iyi olmayan, geliri bulunmayan ya da düşük gelirli olan vatandaşlara valiliklerden çeşitli alanlarda ödemeler yapılır.
Vatandaşların içinde bulundukları durumlara göre oluşan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlanan bu destek ödemeleri yakacak yardımı, erzak yardımı, eğitim yardımı, maddi destek ve nakit para yardımı gibi alanlarda ödenir.
VALİLİKLERDEN ALINAN YARDIMLAR
Valilikler tarafından vatandaşa sağlanan yardım ve destekler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak gerçekleştirilen yardımları kapsamakta olup bunlar 450 TL olarak ödenen öğrenci yardım parası, kira yardımı, fakirlik maaşı yardım kalemleridir. Bu yardımlardan yararlanmak için kimlik belgesi ve fotokopisi, ikametgah belgesi, geliri olmadığına dair gelir test, başvuru dilekçesi, emekliliğe hak kazanmamış olmak, gayrimenkul ve menkul sahibi olmamak şartlarını sağlaması gerekmektedir.