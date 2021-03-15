Kredi kartı borcu ve kredi borcu olan kişiler için bankalar borç kapama kredisi hizmeti sunmaktadırlar. Her banka kendine özel borç kapama kredisi sunmaktadır. Her bankanın gerek borç transferleri olsun, gerekse borç kapama kredisi olsun bulunmaktadır. Faiz oranları birbirinden farklıdır. Bankalar bunun yanında müşterilerine özel bir de kampanya fırsatları sunmaktadır. Bu dönemde farklı bankalarda ki kredi kartları üzerinden alışveriş yapan bazı vatandaşların borçları birikti. Her bankaya ayrı ayrı ödemek yapmak zorunda olan vatandaşlar için bazı bankalar borç kapatma imkanı veriyorlar. Borç kapama kredisinden yararlanacağınız bankalar hangileridir? Bankalar borç transferi ve borç kapama kredisini sürekli olarak mı yoksa dönem, dönem müşterileri için sunmaktadırlar?
Kamu bankaları vatandaş özel borç kapama transferi ve borç kapama kredisi imkanı mı sunmaktadır? Genel olarak bankaların sürekli borç kapama ve borç transferi kampanyası bulunan bankalar;
QNB Finansbank: Kişiye özel faiz oranıyla 50.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi veriyor.
İNG Bank: Kişiye özel faiz oranıyla 50.000 TL borç kapatma kredisi sağlıyor.
İş Bankası: Kişiye özel faiz oranıyla 36 ay vadeli kredi imkanı sunuyor.
Akbank: 12 ay vade imkanıyla 20 bin TL borç kapatma kredisi veriyor.
Garanti BBVA: 25 bin TL limit ve 36 ay vade ile kredi olanağı sunuyor.
Borç kapama kredisi için faiz oranları nasıl belirleniyor?
Kredilerde vadeye göre faiz oranı da değişmektedir. Maaş müşterisi olan emekliler için vade seçeneği ve faiz oranını farklılık göstermektedir. Kredi sicil puanınız büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda borç transferi özelliğinden yararlanıyorsanız bankalar size, kredi limitiniz dahilinde borç transferi kampanyasından yararlanmış olacaksınız. Kredi kartı borcunuz için başka bankalara olan kredi kartı borcunuzu tek çatı altında toplayıp en az 12 aya varan taksitlerle ödeme fırsatı sunacaktır.