Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.03.2021 13:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.03.2021 13:20
    ABONE OL

    Borcum var diye kederlenmeyin! Bankalar tarafından ilan edildi! kartı borç kapatma, transfer kredisi veren tüm bankalar

    Pandemi sürecinin etkisi ve tedbir önlemleri kapsamında kartı kullanımları arttı. Bu nanlamda kredi kartı borcu ve kredi borcu olan kişiler için bankalar borç kapama kredisi hizmeti sunmaktadırlar. Farklı bankalara ait kredi kartlarını kullanan ve borçları dağılan vatandaşlar için borç kapatma kredisi imkanı veriyor. Borç kapatma kredisi kullanacak olan müşteriler için her banka ayrı ayrı faiz oranı belirliyor. Ödeme detayları ve sunulan faiz oranları için bankaların müşteri hizmetlerini arayabilir yada banka şubelerine giderek detaylı bilgi elde edebilirsiniz. İşte kredi kartı borç kapatma, transfer kredisi veren tüm bankalar...

    takvim.com.tr
    Kredi kartı borç kapatma, transfer kredisi veren tüm bankalar

    Kredi kartı borcu ve kredi borcu olan kişiler için bankalar borç kapama kredisi hizmeti sunmaktadırlar. Her banka kendine özel borç kapama kredisi sunmaktadır. Her bankanın gerek borç transferleri olsun, gerekse borç kapama kredisi olsun bulunmaktadır. Faiz oranları birbirinden farklıdır. Bankalar bunun yanında müşterilerine özel bir de kampanya fırsatları sunmaktadır. Bu dönemde farklı bankalarda ki kredi kartları üzerinden alışveriş yapan bazı vatandaşların borçları birikti. Her bankaya ayrı ayrı ödemek yapmak zorunda olan vatandaşlar için bazı bankalar borç kapatma imkanı veriyorlar. Borç kapama kredisinden yararlanacağınız bankalar hangileridir? Bankalar borç transferi ve borç kapama kredisini sürekli olarak mı yoksa dönem, dönem müşterileri için sunmaktadırlar?

    Kamu bankaları vatandaş özel borç kapama transferi ve borç kapama kredisi imkanı mı sunmaktadır? Genel olarak bankaların sürekli borç kapama ve borç transferi kampanyası bulunan bankalar;

    QNB Finansbank: Kişiye özel faiz oranıyla 50.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi veriyor.

    İNG Bank: Kişiye özel faiz oranıyla 50.000 TL borç kapatma kredisi sağlıyor.

    İş Bankası: Kişiye özel faiz oranıyla 36 ay vadeli kredi imkanı sunuyor.

    Akbank: 12 ay vade imkanıyla 20 bin TL borç kapatma kredisi veriyor.

    Garanti BBVA: 25 bin TL limit ve 36 ay vade ile kredi olanağı sunuyor.

    Borç kapama kredisi için faiz oranları nasıl belirleniyor?

    Kredilerde vadeye göre faiz oranı da değişmektedir. Maaş müşterisi olan emekliler için vade seçeneği ve faiz oranını farklılık göstermektedir. Kredi sicil puanınız büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda borç transferi özelliğinden yararlanıyorsanız bankalar size, kredi limitiniz dahilinde borç transferi kampanyasından yararlanmış olacaksınız. Kredi kartı borcunuz için başka bankalara olan kredi kartı borcunuzu tek çatı altında toplayıp en az 12 aya varan taksitlerle ödeme fırsatı sunacaktır.

        Bankalar diğer bankalara veya kendi bankalarına toplu bir şekilde borcu bulunan vatandaşlara kolaylık olması bakımından borç kapatma kredisi sunmaktadır. Böylece vatandaşlar daha önceden sıkıntı yaşamaları sebebiyle veya toplu olarak bir noktaya borçlarını ödemek gayesiyle bir noktaya borçlarını toplamaktadır. Bankaların sunmuş olduğu bu hizmetten yararlanmak isteyen kişiler belli zamanlarda bankaların düzenlemiş olduğu kampanyalardan yararlanabilirler. Aynı zamanda bankaların sürekli olarak sağlamış oldukları borç kapama kredisi ya da borç transferi özelliklerinden de yararlanabilirler. Her bankanın gerek borç transferleri olsun, gerekse borç kapama kredisi olsun bulunmaktadır. Faiz oranları birbirinden farklıdır.

        Nelere Dikkat Edilir?

        Borç kapama kredisi alan vatandaşların belirli kriterlere dikkat etmesi gerekmektedir. Bunların başında borç kapama kredisi alınması öncesi ve sonrasındaki borçlanmadır. Borç miktarının aynı vade oranında yükselmesi durumu söz konusuysa bu işlemden vatandaş zarar ediyor demektir. Borç vadesini uzatmak gibi bir hedefi bulunan vatandaşların ise bu durumda önceki vadeyle şimdiki vade arasında ne gibi bir fark olduğunu hesaplaması gerekir. Böyle bir durumda borç ödeme kredisi kullanılırsa vatandaşlar daha karlı olacaktır. Bankalar bunun yanında müşterilerine özel bir de kampanya fırsatları sunmaktadır.

        BORÇLARINI TEK ÇATI ALTINDA TOPLAYABİLİRSİNİZ

        Borç kapatma kredisi müşterilere dağınık olan tüm borçların tek çatı altında toplanmasını sağlar.
        Bu alanda çok sayıda banka müşterilerine belli bir limite kadar kredi olanağı sağlar. Borç kapatma kredisiyle müşteriler, farklı bankalara ait olan kredi borçlarını, kredi kartı borçlarını tek bir çatı altında toplama imkanı sağlar.

        Müşteriler bu krediler ödemelerini farklı farklı bankalar değil daha uzun vadede tek bir bankaya yaparlar.

            Kredi Kartı Borç Yapılandırma

            Eğer ki kredi kartı sahibi vatandaşların kredi kartı borçlarını ödeyebilecekleri belirli bir gelirleri yok ise o zaman kredi kartının bağlı olduğu banka şubesine giderek ya da bankanın müşteri hizmetlerini arayarak kredi kartı borcunun ödenmesinde çeşitli sıkıntıların yaşandığını, bu nedenle borç taksitlendirme ya da yapılandırma isteğinde bulunulabilir. Bankalar, ilgili kriterleri kontrol ettikten sonra büyük bir ihtimalle bu teklifi kabul edeceklerdir.

            Kredi kartı borç yapılandırma tüketicilerin borçlarını kolay bir şekilde ödemeleri açısından avantajlıdır. fakat unutulmamalıdır ki yapılandırılmış borcun bir ya da iki taksitinin tekrardan ödenmemesi durumunda bu sefer çok daha ciddi problemlerin ortaya çıkması muhtemeldir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi Borcum var diye kederlenmeyin! Bankalar tarafından ilan edildi! Kredi kartı borç kapatma, transfer kredisi veren tüm bankalar