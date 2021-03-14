Son dakika haberi: Taşeronda sevindiren yüzdelik dilim kararı geldi. Geçen gün mahkeme tarafından verilen kararda işçiye 6 bin 237 lira ödenmesi üzerinde karar kılındı. Yüzdelik dilim düzenlemesi 2020 yılında sıkça basında yer aldı. Konuyu yargıya taşıyan taşeron işçiler yüzdelik dilim konusunda önemli kararlar almayı başardılar. Konunun yargıda işçilerin lehine sonlanmasıyla bakanlığın bu alanda bir düzenleme çıkarması beklenir oldu. Peki yargıda yer alan ve on binlerce işçiyi ilgilendiren yüzdelik dilim düzenlemesi için 2021'de resmi adım gelecek mi?
Çalıştığı kurumda kadroya geçtikten sonra yüzdelik dilim ödemeleri yapılmayan işçiler , iş mahkemelerinin yolunu tuttu. Bir işçi ödenmeyen yüzdelik dilim ödemesinin tahsili için Gebze 8. iş mahkemesine başvurdu. İş Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı ve davacı haklı bulundu ve ödenmeyen yüzdelik dilimlerin ödenmesine karar verildi.
Davanın kabul edildiğinin belirtildiği karar metninde "Ücret alacağı olarak 6 bin 237 lira brüt alacağın, 500 lirasının dava tarihinden, bakiyesinin ıslah tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi iel birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine
Dair: Kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek istinaf başvuru dilekçesi ile istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekili ile davalı vekilinin yüzlerine karşı açıkça okundı, usulen anlaşıldı. 20/03/2021."