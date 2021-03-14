Sıfır otomobilde damping üstüne damping! 80.000 TL indirim, faizsiz taşıt kredisi ile otomobil markalarının Mart ayı kampanyaları

Araba markalarının deli Mart ayı kampanyaları başladı. Mart 2021 araba kampanyaları ile sıfır taşıt maliyetlerine indirim ve sıfır faizli araç kredisi dayanağı başladı. İşte, Toyota, Ford, Hyundai, Renault, Fiat kampanyaları! Renault Mart ayı kampanyası ile en çok satan araba modelleri arasında yer alan çok sayıda modelinde büyük fırsatlar sundu. Kendi segmentinin parlayan yıldızları arasında yer alan Yeni Renault Clio 2021 modeli için 140 bin liradan başlayan fiyatlar ve 0.99 faiz oranı ile 100 bin TL kredi imkanı sunuldu.
CITROEN
Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 303.000TL'den başlayan fiyatlarla ve seçili modellerde geçerli 150.000TL'ye özel 30 ay yüzde 0,99 faiz veya 120.000TL'ye özel 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğiyle sunuluyor. Berlingo'ya 100.000TL için 24 ay yüzde 0,99 faiz veya 50.000TL için 20 ay yüzde 0 faiz fırsatı ile sahip olmak mümkün.
Citroen C3 50.000TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı ve 145.500TL'den başlayan fiyatlarla Citroen Yetkili Satıcılarında. C3 Aircross SUV'a 67.000TL için 20 ay yüzde 0,79 faiz ile sahip olmak mümkün.
FIAT
Fiat, mart ayında yeni Egea Ailesi'ne özel satış koşulları sunuyor. 2015 yılından bu yana Türkiye'nin Tercihi olan Egea Ailesi, ay boyunca 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.
FIAT PROFESSIONAL
Fiat Professional, mart ayı sonuna dek Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için "Uzatılmış Garantili Kredi" sunuluyor. Fiat Professional'ın avantajlı kampanyasıyla Doblo, Fiorino ve Pratico'larda 100 Bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi de kullanılabiliyor. Üstelik bu ay sınıfının ilk ve tek fabrika çıkışlı LPG'li modeli olan Fiorino "Eko", 15 bin TL nakit indirimi ve 109 bin 900 TL'lik fiyatla satın alınabiliyor.