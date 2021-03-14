Ölümcül vuruşlar geldi altın fiyatları dumur etti! Altın almak için doğru zamanı bekleyenlerin dikkatine! Piyasa uzmanı açıkladı

Ölümcül vuruşlar geldi altın fiyatları dumur etti! Altın almak için doğru zamanı bekleyenlerin dikkatine! Düşüş ve yükselişlerin etkisiyle altın fiyatları sık sık araştırılmaya devam ederken sabah saatlerinde gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 azalışla 415,70 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 414 bin 500 lirayı, en yüksek ise 418 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 415 bin 300 liradan tamamladı. Altın fiyatları analizlerin değerlendirmesi ile ABD'nin teşvik paketleriyle yön bulmayı bekliyordu. Teşvik paketinin dün akşam Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından yatırımcılar altın fiyatlarında hareketlilik bekliyor. Uzmanlar gram altında yükseliş beklentilerini paylaşarak, gram altının yukarı yönde ilerleyebileceğini belirtti.
Altın neden yükselmiyor?
Altındaki durağanlaşmanın nedenlerini irdeleyen Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, şunları söyledi;
" ABD 10 yıllık faizleri maalesef 1,47 desteğini kıramadı ve 8 saatlikte Kaufman ortalaması üzerinde kaldı. Bu da altın, gümüş ve TL üzerinde baskı oluşturuyor.
1,60 bölgesinde dirençle karşılaşabilir. O zaman altında bir toparlanma görebiliriz. Yükselişin devamı için 1735 bölgesindeki direncin kırılması lazım. Şu aşamada ancak 10 yıllık faizlerde bir düşüş olmasıyla mümkün. Teşvik konusu artık gündemde değil. Enflasyonist etkisi önümüzdeki aylar içinde kendisini belli edecektir."
Gümüş fiyatları geriledi
Gümüş fiyatları son günlerdeki yükseliş trendini bozarak hafatanın son işlem gününde 6 lira 25 kuruşa geriledi. Gümüşün ons fiyatı ise 25 dolar seviyesinde izliyor.