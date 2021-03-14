Hükümet kanadından dev sosyal yardım geliyor! Karşılıksız başvuranlara 30.000 TL hibe verilecek…

Devlet tarafından vatandaşlara konut yenilenmesi için 30 bin TL ye kadar hibe destekleri vermeye devam ediyor. Eğer kişilerin herhangi bir sosyal gelirleri yoksa ya da muhtaçlık sınırı içerisinde yer alıyorsa konut yardımlarına ek olarak yiyecek, giyecek, yakacak ya da sağlık gibi yardımlar veriliyor.Öğrencilerin eğitim süreçlerine destek olmak için eğitim yardımları da veriyor. Engel durumları yüzde kırk ve üzerinde olan vatandaşlar için aylık engelli maaşı verilmeye devam ediyor. Korona virüs salgın süreçleri içerisinde vatandaşlara verilen sosyal yardımlar daha da çok artış gösterdi. Bunların yanı sıra salgından dolayı dükkanlarını açamayan kişiler için kira destekleri de veriliyor.