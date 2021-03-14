Hükümet kanadından dev sosyal yardım geliyor! Karşılıksız başvuranlara 30.000 TL hibe verilecek…

Devlet tarafından vatandaşlara bu zorlu günlerde verilen sosyal yardımlar hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Ülkemizde yaşanan bu zorlu süreçler kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli şartları yerine getirmeleri durumunda 30 bin TL hibe destekleri verilecek olduğu dile getirildi. Devlet tarafından vatandaşlara ödenen sosyal yardımlar arasında konut yenileme, konut tamiri, prefabrik evler gibi birçok soru ön planda yer alıyor. Vatandaşların aranan şartları yerine getirmesi durumunda yiyecekten giyeceğe sağlıktan yola, konut yardımlarından yakacak yardımlarına kadar farklı alanlarda destekler geliyor. Gelir düzeyleri uygun olan vatandaşlar için bu destekler sunuluyor.
Devlet yardımları gelmeye devam ediyor…
Devlet tarafından verilen konut yenileme oranları ve prefabrike evler için 30 bin TL ye kadar hibe destekler veriliyor. Buna başvuru yapabilmek için kişinin aranan şartları yerine getirmesi gerekiyor. Kişilerin yaşayamayacakları kadar bakımsız ve sağlıksız evlerde oturma durumlarında eğer kişi başı hanede kalanlara 701 TL ve altında ücret düşüyorsa başvuru yapabilecekler. Bunların yanı sıra kişilerin engelli, tek ebeveynli olma, dul ya da yaşlılık gibi şartları da taşıması aranıyor. Evlerde eğer onarım yapılacaksa arazi ya da arsaların tapularının kişilerin üzerine olması gerekiyor. Başvurular sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılacak.
Devlet tarafından vatandaşlara konut yenilenmesi için 30 bin TL ye kadar hibe destekleri vermeye devam ediyor. Eğer kişilerin herhangi bir sosyal gelirleri yoksa ya da muhtaçlık sınırı içerisinde yer alıyorsa konut yardımlarına ek olarak yiyecek, giyecek, yakacak ya da sağlık gibi yardımlar veriliyor.Öğrencilerin eğitim süreçlerine destek olmak için eğitim yardımları da veriyor. Engel durumları yüzde kırk ve üzerinde olan vatandaşlar için aylık engelli maaşı verilmeye devam ediyor. Korona virüs salgın süreçleri içerisinde vatandaşlara verilen sosyal yardımlar daha da çok artış gösterdi. Bunların yanı sıra salgından dolayı dükkanlarını açamayan kişiler için kira destekleri de veriliyor.