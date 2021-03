Ertelemeli destek kredisinde faiz oranı düştü! 36 ay vadeyle 10.000-15.000 ve 25.000 TL hemen alabilirsiniz

KREDİ HESAPLAMASI

1.39 faiz oranı ile sağlanan krediyi çekecek vatandaşlar, 10 bin lira için şu şekilde ödeme yapacak:

12 ay vade için her ay 926 TL ödenecek ve toplamda 11.117,09 TL ödenmiş olacak.

24 ay vade için her ay 509 TL ödenecek ve toplamda 12.216,81 TL ödenmiş olacak.

36 ay vade için her ay 371 TL ödenecek ve toplamda 13.381,90 TL ödenmiş olacak.

15 bin lira için aşağıdaki taksit tutarlarını ödeyecek.

12 ay vade için her ay 1.389,63 TL ödenecek ve toplamda 16.675,60 TL ödenmiş olacak.

24 ay vade için her ay 763 TL ödenecek ve toplamda 18.325,33 TL ödenmiş olacak.

36 ay vade için her ay 557 TL ödenecek ve toplamda 20.072,71 TL ödenmiş olacak.

25 bin lira çekecek vatandaşlar için geri ödeme detayları şu şekilde:

12 ay vade için her ay 2316 TL ödenecek ve toplamda 27.792,70 TL ödenmiş olacak.

24 ay vade için her ay 1272 TL ödenecek ve toplamda 30.542,27 TL ödenmiş olacak.

36 ay vade için her ay 929 TL ödenecek ve toplamda 33.454,66 TL ödenmiş olacak.