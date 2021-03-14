Bankalar arasında mevduat faizi kızıştı, bankada parası olanlara iyi haber geldi! 32 günlük mevduat hesabı için kantarın topuzu kaçtı! Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir süratle yükselişe geçti. Yaşanan yükselişin ardından 10 bin liranın aylık faiz getirisi de merak ediliyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası, N Kolay Aktif Bank bono hesabı, Alternatif Bank, Odeabank, QNB Finansbank ve Şekerbank tarafından açıklanan son 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları rakamları ile 10000 TL aylık faiz getirisi hesaplama haberimizde...
32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.
Bankada 10 bin TL birikimi olanlar…