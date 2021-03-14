Altın fiyatlarıyla ilgili çok kritik analiz yapıldı! Altın fiyatları yükselecek mi? Tüm yatırımcılar oraya odaklandı, "sakın..." ABD ekonomi teşvik paketinin ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanması beklenirken piyasalar fiyatlamayı önceden yaptı ve ons altın beklenen yükseliş hareketine başladı. Gram altın yatırımcıları dolar/TL paritesi ve küresel altın fiyatları arasına sıkışan gram altında yaşanan hareketliliği yakından takip ediyor. Finans uzmanları, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin altın ve gümüş gibi kıymetli maden fiyatları üzerinde etkilerinin devam ettiğini söyledi. Bu noktada 10 yıl vadeli tahvil faizinin yüde 1.60'ın üzerini sıklıkla test etmesi, metallerin destek bulmasını engelliyor. Fiyatlarda ciddi bir değişim olmaması ile teknik açıdan izlenilen rakamlar değişmedi. Bu yüzden ons altında bin 700 dolar seviyesinin üzerindeki hareketler yakından takip ediliyor.
Gram Altında 430 Lira Seviyesi Yakın Mı?
Meksa Yatırım günlük altın analizinde 418 liralara gelen gram altının kısa vadede 430 lirayı görebileceği paylaşıldı. Gram altın, USDTRY tarafındaki tepki ile 419 lira direncine ulaşmayı başardı. Bunun ardından 424 liralık 2. direnç noktasının geçilmesi durumunda 427 ve 430 liralar ilk hedef olarak görülüyor.
Stratejist ve Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, ons altın hakkında yaptığı değerlendirmesinde yükseldikçe üst bantlardan satış fırsatlarına bakılacağını ve ana yönün aşağı olduğunu söyledi. Ahlatcı Yatırım güncel altın analizinde bin 670 dolarlık destek seviyesinin önemini vurguladı. Ons altında satış baskısının devam ettiğini vurgulayan analistler, fiyatların pandemi öncesindeki seviyelere geri geldiğini hatırlattı. Ons altın fiyatındaki sıradaki direnç bin 730 dolar olarak görüldü.