Emekliye yüksek maaş formülü

çalışanların hayali emekli olmak ve yüksek maaş almak. Emeklilik tarihini işe giriş zamanı ve yaş belirliyor. Maaşı belirlemek ise çalışanın elinde. Burada bazı noktalara dikkat etmek lazım. En önemli parametre ise brüt maaş.1. Emekliliğinizi planlarken son 1-2 yılı düşünmeyin. Eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden plan yapın. Böylece alacağınız maaşı artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.2. Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yaniönemli.3. Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun, 1 ayda 30 gün sayılır. Ancak kazancınız toplanacağından yükselir.4.Hangi kurumda olursanız olun son 3.5 yılda (1261 gün) SSK'lı olursanız emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanacak.5. Bağ-Kur yerine SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. SSK'dan emekli olma imkanınız varsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SSK, tarım Bağ-Kur, zorunlu Bağ- Kur seçeneklerini ikinci planda tutun.6. Emeklilik başvurusu yaparken doldurulan 'Tahsis Formu'ndaki bakmakla yükümlü kişi hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı eklemeyi unutmayın. Maaş hesaplarken aylık bağlama oranını yükseltici etki yapacaktır.7. Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı vs) bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin.