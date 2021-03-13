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    15 yıllık kariyerini bir kenara bıraktı, memleketine gidip kuşkonmaz üretmeye başladı

    Aslı Aksoy, bir şirkette pazarlama müdürüyken 15 yıllık iş kariyerini bir kenara bıraktı. İstanbul’dan memleketi ’ya giderek kuşkonmaz üretmeye başladı. Başarısı ’nca ödüllendirildi.

    Es'Aslı' girişim
    ODTÜ İşletme mezunu olan, İstanbul'daki bir gıda fırmasında pazarlama müdürüyken 15 yıllık iş kariyerini bırakıp memleketi 'nın Yeşilçam Mahallesi'ndeki kadınlarla birlikte kuşkonmaz yetiştirmeye başlayan girişimci Aslı Aksoy, başarı hikayesi yazdı. 5 yıl önce 2.5 dönüm arazi kiralayarak 3 kadınla kuşkonmaz üretimine başlayan Aksoy, 40 dönüme ulaşan arazisinde 10 ton ürün elde ederken, istihdam ettiği kadın sayısını da 15'e çıkardı. Aksoy'un örnek başarısı Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından ödüllendirildi. Bakanlık'ın 'Ben Yaptım Sen de Yaparsın' projesi kapsamında girişimci kadın ödülü alan Aksoy, 'da da üretim için gün saydıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Kuşkonmazın en büyük tüketicisi olan 'ya kendi üretimleri dışında ürün göndermek için çalışıyoruz. Küçük gönderilerle deneme sevkiyatlarımıza başladık."
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    Haberler Ekonomi 15 yıllık kariyerini bir kenara bıraktı, memleketine gidip kuşkonmaz üretmeye başladı