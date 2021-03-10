İkinci el araba alacak herkesi ilgilendiriyor. Bakanlık harekete geçti. Yeni düzenleme geliyor. Tamamen değişecek. Vergi sistemi geliyor. Hazine Maliye Bakanlığı'nca hazırlıkları sürdürülen torba kanun taslağına göre, ikinci el araçların noterdeki alım satım işlemlerinde binde 5 oranında vergi uygulanacak. Değeri 100 bin lira olan araç için 500 lira harç ödenecek. Peki yeni uygulama ikinci el araç piyasasını nasıl etkileyecek? İkinci el araba almak için doğru zaman mı?
500 LİRA HARÇ ÖDENECEK
Mevcut düzenlemeye göre, araç alım satımlarında şu an noter ücreti dışında herhangi bir harç alınmıyor. Yapılacak düzenlemeyle, gayrimenkul alım satımlarındaki tapu harcında olduğu gibi ikinci el araç alım satımında binde 5 oranında harç ödenecek. Harç araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden alınacak. Buna göre, harç, bir aracın ilk sahibinden noterdeki ikinci el satışı sırasında ödenecek. Değeri 100 bin lira olan araç için 500 lira, 200 bin lira olan araç için de bin lira harç alınacak. Bu vergi düzenlemesinin Meclis'ten geçmesi halinde ikinci el araç piyasasını nelerin beklediğini sektör temsilcileri anlattı.
7 MİLYON SATIŞ HEDEFİ
Okulların Mart ayında açılması ve yaz turizmiyle birlikte önümüzdeki dönemde talebin tekrar yükselmesini beklediklerini vurgulayan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, satışların artması için finansmana erişimin de önemli olduğunu belirtti.
Ayyıldız, "Kredilerdeki faizler ne kadar düşük olur ve tüketici finansmana ne kadar rahat ulaşabilirse otomobile olan talep de doğru orantılı olarak artacaktır" dedi.
Emre Ayyıldız, ikinci el araçlarda vergi konusu hakkında da, geçmişteki uygulamaları hatırlattı.