Otomobil piyasalarında koronavirüs salgınıyla birlikte büyük bir talep patlaması yaşandı, hatta ikinci el fiyatları sıfırdan pahalı olmaya başlamıştı. 2020 sonu itibariyle fiyatlarda düşüş trendi gözlemlendi. İkinci eldeki düşüş devam edecek mi? İkinci el otomobil almak için uygun zamanda mıyız? Uzmanlar bu soruları yanıtladı. Sıfır otomobil marklarının yaptığı kampanyalar sayesinde satışlar hızla yükselişe geçti. Otomobil pazarı ilk iki ayda 102 binden fazla satış rakamına ulaştı. İkinci el araç pazarında yaşanan durgunluk fiyatlarda yüzde 20'lik düşüş yaşandı. İkinci el otomobil pazarında talep artışına bağlı olarak fiyatların da yukarı yönlü hareket edebileceğini gösteriyor.
İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?
Sahibinden Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan'a göre bunda Kasım ayı ile birlikte sokak kısıtlamalarının başlaması, mesai saatlerinin kademelendirilmesi, kurumların evden çalışma yöntemini giderek yaygınlaştırması önemli rol oynadı.
"Yaz aylarında artan şehirlerarası seyahatlerin de azalmasından kaynaklı, özellikle büyük şehirlerde insan ve araç hareketinin azalması piyasayı ciddi şekilde etkiledi. Bu durum, ikinci el araç piyasasında bir miktar etkisini gösterdi. Diğer taraftan normalleşme sürecinde büyük üreticilerin kapasitelerini yükseltmesi ve sıfır araç arzının artmasıyla beraber, daha aylar öncesinden sıfır araç bekleyen belli bir grup tüketici de ertelenmiş alımları yaparak otomobillerine kavuştu."
Bu faktörlerin bir araya gelmesiyle ikinci el araçlara yönelik talepte bir doygunluk ve ardından düşüş gözlemlemeye başladıklarını söyleyen Erdoğan, "Bu süreç içerisinde otomobil firmaları tarafından geleneksel yıl sonu kampanyalarının devreye girmesi, ikinci araç piyasasında talebin durgun olmasına etki etti" diye konuştu.
2. el fiyatlarında düşüş trendi ise hâlâ devam ediyor. Erdoğan, Aralık 2020'de ilk defa yüzde 1'e yakın düşüş gösteren ortalama ilan fiyatlarının, benzer bir seyir izleyerek son iki ayda yüzde 2'ye yakın gerilediğini belirtiyor. Erdoğan'a göre ilan üzerinden pazarlık yapıldığı da dikkate alındığında satış fiyatlarında daha yüksek oranda düşüş olduğu tahmin ediliyor.
Peki fiyat düşüşleri tüm sınıflarda görülüyor mu, önümüzdeki aylarda daha da düşüş olur mu, şu an ikinci el otomobil almanın zamanı mı?
FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞ TÜM SINIFLARI KAPSIYOR MU?
Genel olarak tüm sınıflarda farklı oranlarda düşüşler olduğunu söyleyebiliriz. Kurlardaki düşüşle birlikte bazı araçlarda yüzde 20-25'e ulaşan fiyat değişimleri görüyoruz. İkinci elde en çok düşüşü satış hacmi daha az olan spesifik markalarda görüyoruz. Tüketicinin sık tercih ettiği modellerde de düşüşler daha sınırlı.