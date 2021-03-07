Bankaların aktüel vadeli mevduat faiz oranları azami yüzde 18.00 bandında bulunuyordu. İNG, TEB, Turkish Bank, Fibabanka ve Burgan Bank tarafından sağlanan bu oranlar hafta sonunda duyuru edilmişti. Yeni haftanın ilk harekât gününde ise bazı bankalar vadeli mevduat faiz oranlarını değiştirdiler. Anadolu Bank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 18.50. Odeabank ve Alternatif Bank yüzde 17.75, QNB Finansbank'ta son güncellemesi sonrasında yüzde 17.70, HSBC'nin 32 gülük vadeli mevduat faizi yüzde 17.50 oldu. Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.
10.000 TL BİRİKİM NE KADAR FAİZ KAZANCI SAĞLAR?
10.000 TL MEVDUAT GÜN SAYISI 46