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    • Ekonomi
    • 07.03.2021 11:18
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    • 07.03.2021 11:18
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    yol verdi! 32, 46, 55 ve 92 günlük faiz kazancı! ?

    32 günlük vadeli faiz oranlarına ait azami faiz hafta sonunda yüzde 18.00 bandında bulunuyordu. yeni hafta itibariyle faiz oranlarına değiştirdi. Bankanın alıcılarına sunduğu yeni faiz oranı, öteki bankaların Mart ayı için ilan ettikleri faiz oranları ve öteki tüm hesaplamalar sizlerle. ile hasılat elde faktörün en büyük avantajı tehlikesiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır. Peki ?

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası yol verdi! 32, 46, 55 ve 92 günlük faiz kazancı!

    Bankaların aktüel vadeli mevduat faiz oranları azami yüzde 18.00 bandında bulunuyordu. İNG, TEB, Turkish Bank, Fibabanka ve Burgan Bank tarafından sağlanan bu oranlar hafta sonunda duyuru edilmişti. Yeni haftanın ilk harekât gününde ise bazı bankalar vadeli mevduat faiz oranlarını değiştirdiler. Anadolu Bank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 18.50. Odeabank ve Alternatif Bank yüzde 17.75, QNB Finansbank'ta son güncellemesi sonrasında yüzde 17.70, HSBC'nin 32 gülük vadeli mevduat faizi yüzde 17.50 oldu. Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

    10.000 TL BİRİKİM NE KADAR FAİZ KAZANCI SAĞLAR?

    10.000 TL MEVDUAT GÜN SAYISI 46

        10.000 TL MEVDUAT GÜN SAYISI 92

        10.000 TL MEVDUAT GÜN SAYISI 55

        Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

        Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

        Mevduat Faiz Oranları

        Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

            Vade Çeşitleri

            Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

            Vadeli mevduatta stopaj kesintisi

            Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.
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            Haberler Ekonomi Merkez Bankası yol verdi! 32, 46, 55 ve 92 günlük faiz kazancı! Hesabında 10.000 TL’si olan kaç TL kazanacak?
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