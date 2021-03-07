Altın düşecek mi çıkacak mı konusunda bir son dakika açıklaması geldi. Son dönemlerde batıda ciddi derecede altın satımı yapıldığının belirtildiği açıklamada kritik sürece girildiğine yer verildi. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıların gözünü korkuturken gözler piyasalarda yaşanacak gelişmelere çevrildi. Dün altın piyasasında, en düşük 409 bin lirayı, en yüksek ise 412 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 409 bin liradan tamamladı. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,49 artışla 411,20 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,74 kayıpla 411,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,73 azalışla 2.729,00 liraya geriledi. Geçen hafta 678,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 667,00 liraya düştü. Uzmanlar altın fiyatlarının seyriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ALTINDA FLAŞ TAHMİN GELDİ
Dünya Altın Konseyi'ne göre, altın şu an emtia enflasyonuyla beraber düşük bir performans sergiliyor fakat bunu 36 aylık bir yüksek performans dönemi takip edecek. Bloomberg'in son dakika olarak aktardığı haberde , Dünya Altın Konseyi bir araştırma yaptı ve altına dayalı Borsa yatırım fonlarından Şubat ayında 4,6 milyar dolara tekabül eden 84,7 tonluk çıkış gerçekleştiğine yer verildi.
Altında yaşanan bu büyük kaçış ise fiyatlara yansıdı ve altın fiyatları sert düştü.
KRİTİK SÜREÇ
Rapora göre, emtiada yaşanan yükselişle beraber genellikle piyasaların enflasyonist bir döneme girdiği belirtilirken, altının bu emtia öncülüğündeki enflasyonist süreçlerde düşük performans sergilediği fakat sonraki 36 ayda üstün bir performans gösterdiği belirtiliyor.
WGC, daha büyük olan altına dayalı borsa yatırım fonlarından son aylarda daha fazla çıkış olduğunu belirtirken diğer bölgelerde altın varlıklarında düşüş görülürken Asya'da büyümenin devam ettiğine dikkat çekti.
Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya yaptığı son dakika açıklamasında, "Altın hala Fed tarafından teşvik paketine bağımlı gözüküyor ve Fed de finansal koşullar sıkılaşmadan ya da düzensiz piyasa koşulları oluşmadan yeni önlemler almayacağını söylüyor. Eğer tahvil satışları ve dolardaki ralli devam ederse altın gelecek hafta bir 50 dolar daha düşüş yaşayabilir" dedi.