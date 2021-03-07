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    • Ekonomi
    • 07.03.2021 12:51
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    • 07.03.2021 12:51
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    Borcunuz varsa sakın üzülmeyin! Borç kapamak için son dakika desteği! Bankalar tarafından ilan edildi!

    kartı borcu ve kredi borcu olan kişiler için bankalar borç kapama kredisi hizmeti sunmaktadırlar. Farklı bankalara ait kredi kartlarını kullanan ve borçları dağılan vatandaşlar için borç kapatma kredisi imkanı veriyor. Bu kredi olanağı ile vatandaşlar borçlarını tek bir ödeme altında toplayabilir ve aylık ödeme ile borçlarını kapatabilirler. Dileyen müşteriler ödemelerini 3 ay sonra kapatmaya başlarlar. Aynı zamanda bankaların sürekli olarak sağlamış oldukları borç kapama kredisi ya da borç transferi özelliklerinden de yararlanabilirler. Her bankanın sunduğu imkanın farklı olması sebebiyle vatandaşın tüm bankaları araştırması ve kendilerinden uygun teklifleri toplaması gerekmektedir. Böylece kesesine uygun bir kredi tespit edilebilir.

    takvim.com.tr
    Borç kapamak için son dakika kredi desteği! Bankalar tarafından ilan edildi!

    Kredi kartı borcu ve kredi borcu olan kişiler için bankalar borç kapama kredisi hizmeti sunmaktadırlar. Her banka kendine özel borç kapama kredisi sunmaktadır. Her bankanın gerek borç transferleri olsun, gerekse borç kapama kredisi olsun bulunmaktadır. Faiz oranları birbirinden farklıdır. Bankalar bunun yanında müşterilerine özel bir de kampanya fırsatları sunmaktadır. Borç kapama kredisinden yararlanacağınız bankalar hangileridir? Bankalar borç transferi ve borç kapama kredisini sürekli olarak mı yoksa dönem, dönem müşterileri için sunmaktadırlar?

    Kamu bankaları vatandaş özel borç kapama transferi ve borç kapama kredisi imkanı mı sunmaktadır? Genel olarak bankaların sürekli borç kapama ve borç transferi kampanyası bulunan bankalar;

    DenizBank

    Finansbank

    Türkiye Ekonomi Bankası

    ING Bank

    Akbank

    Garanti Bankası

    İş Bankası

    Borç kapama kredisi için faiz oranları nasıl belirleniyor?

    Kredilerde vadeye göre faiz oranı da değişmektedir. Maaş müşterisi olan emekliler için vade seçeneği ve faiz oranını farklılık göstermektedir. Kredi sicil puanınız büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda borç transferi özelliğinden yararlanıyorsanız bankalar size, kredi limitiniz dahilinde borç transferi kampanyasından yararlanmış olacaksınız. Kredi kartı borcunuz için başka bankalara olan kredi kartı borcunuzu tek çatı altında toplayıp en az 12 aya varan taksitlerle ödeme fırsatı sunacaktır.

        Bankalar diğer bankalara veya kendi bankalarına toplu bir şekilde borcu bulunan vatandaşlara kolaylık olması bakımından borç kapatma kredisi sunmaktadır. Böylece vatandaşlar daha önceden sıkıntı yaşamaları sebebiyle veya toplu olarak bir noktaya borçlarını ödemek gayesiyle bir noktaya borçlarını toplamaktadır. Bankaların sunmuş olduğu bu hizmetten yararlanmak isteyen kişiler belli zamanlarda bankaların düzenlemiş olduğu kampanyalardan yararlanabilirler. Aynı zamanda bankaların sürekli olarak sağlamış oldukları borç kapama kredisi ya da borç transferi özelliklerinden de yararlanabilirler. Her bankanın gerek borç transferleri olsun, gerekse borç kapama kredisi olsun bulunmaktadır. Faiz oranları birbirinden farklıdır.

        Nelere Dikkat Edilir?

        Borç kapama kredisi alan vatandaşların belirli kriterlere dikkat etmesi gerekmektedir. Bunların başında borç kapama kredisi alınması öncesi ve sonrasındaki borçlanmadır. Borç miktarının aynı vade oranında yükselmesi durumu söz konusuysa bu işlemden vatandaş zarar ediyor demektir. Borç vadesini uzatmak gibi bir hedefi bulunan vatandaşların ise bu durumda önceki vadeyle şimdiki vade arasında ne gibi bir fark olduğunu hesaplaması gerekir. Böyle bir durumda borç ödeme kredisi kullanılırsa vatandaşlar daha karlı olacaktır. Bankalar bunun yanında müşterilerine özel bir de kampanya fırsatları sunmaktadır.

        BORÇLARINI TEK ÇATI ALTINDA TOPLAYABİLİRSİNİZ

        Borç kapatma kredisi müşterilere dağınık olan tüm borçların tek çatı altında toplanmasını sağlar.
        Bu alanda çok sayıda banka müşterilerine belli bir limite kadar kredi olanağı sağlar. Borç kapatma kredisiyle müşteriler, farklı bankalara ait olan kredi borçlarını, kredi kartı borçlarını tek bir çatı altında toplama imkanı sağlar.

        Müşteriler bu krediler ödemelerini farklı farklı bankalar değil daha uzun vadede tek bir bankaya yaparlar.

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        Haberler Ekonomi Borcunuz varsa sakın üzülmeyin! Borç kapamak için son dakika kredi desteği! Bankalar tarafından ilan edildi!
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