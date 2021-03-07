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    • Ekonomi
    • 07.03.2021 10:57
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    • 07.03.2021 10:57
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    Bankalarda faiz yarışı nefesleri kesti! 32 günlük hesabı faizi rekor tazeledi! Bankada 20 bin TL birikimi olanlar…

    Bankaların 32 günlük faiz oranları yükselmeye devam ediyor. tarafından atılan adımların ardından başlayan yükselişte bankalar vites çoğaldırdı. Bankalar arasında yaşanan rekabet giderek çoğalmaya devam ederken bu yüksek rekabet faiz oranlarına da yansıdı. Bu bağlamda 2021 yılında 32 günlük faiz oranlarından en yüksek hangi banka verir ve 20 bin TL ile 32 günde ne kadar kar elde edilir diye düşünülmesine neden oldu. Vadeli hesapları ile en kolay kazanç elde etmek için büyük bir şekilde risklerinin olmaması vatandaşların daha çok tercih etmesine etki ediyor.

    takvim.com.tr
    Bankalarda faiz yarışı nefesleri kesti! 32 günlük mevduat hesabı faizi rekor tazeledi!

    Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları yükselmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan adımların ardından başlayan yükselişte bankalar vites arttırdı. Bankalar arasında yaşanan rekabet giderek artmaya devam ederken bu yüksek rekabet faiz oranlarına da yansıdı. Merkez bankası aracılığı ile gelen parasal sıkılaşma adımlarının ardından birçok bankada parası olanların yüzlerini gülmesine neden oldu. 32 günlük mevduat hesaplarının ne kadar çok kazandıracak olduğu en çok merak edilen konularından bir tanesi olarak araştırılmaya başlandı. Bankada toplu bir şekilde paraları olan vatandaşlar en çok hangi banka faiz veriyor öğrenmek için araştırıyor.

    32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.

    Bankada 20 bin TL birikimi olanlar…

        Bankada 20 bin TL birikimi olanlar…

        Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

        Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

        Mevduat Faiz Oranları

        Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

        Vade Çeşitleri

        Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

        Vadeli mevduatta stopaj kesintisi

        Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.
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