Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları yükselmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan adımların ardından başlayan yükselişte bankalar vites arttırdı. Bankalar arasında yaşanan rekabet giderek artmaya devam ederken bu yüksek rekabet faiz oranlarına da yansıdı. Merkez bankası aracılığı ile gelen parasal sıkılaşma adımlarının ardından birçok bankada parası olanların yüzlerini gülmesine neden oldu. 32 günlük mevduat hesaplarının ne kadar çok kazandıracak olduğu en çok merak edilen konularından bir tanesi olarak araştırılmaya başlandı. Bankada toplu bir şekilde paraları olan vatandaşlar en çok hangi banka faiz veriyor öğrenmek için araştırıyor.
32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.
Bankada 20 bin TL birikimi olanlar…