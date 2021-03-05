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    vatandaşlarının ’de tatile yönelik talebi, yeni normalle birlikte artışa geçti

     vatandaşlarının 'de tatile yönelik talebi, yeni normalle birlikte artışa geçti. 'nden (ATOR) yapılan açıklamada, Türkiye'nin turistik illerinde kafe ve restoranların açıldığı, hafta sonları uygulanan kısıtlamaların ise kısmen iptal edildiğine işaret edildi.

    Tatile geliyorus
    Rus vatandaşlarının 'de tatile yönelik talebi, yeni normalle birlikte artışa geçti. Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamada, Türkiye'nin turistik illerinde kafe ve restoranların açıldığı, hafta sonları uygulanan kısıtlamaların ise kısmen iptal edildiğine işaret edildi. Önlemlerin kısmen kaldırılmasının, turistlerin Türkiye'de tatil talebine olumlu yansıdığının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi: "Sektör yetkilileri, kısıtlamaların kısmen de olsa kaldırılmasının Türkiye'ye yapılan tur satışlarını olumlu yönde etkilediğini ifade ediyor."
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    Haberler Ekonomi Rus vatandaşlarının Türkiye’de tatile yönelik talebi, yeni normalle birlikte artışa geçti
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