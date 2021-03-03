Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, fon bünyesindeki şirketlerin 2020'yi olağanüstü bir performansla kapattığını belirterek, "TMSF kayyumunda yönetilen 796 şirket 2020'de 37.2 milyar lira ciroya, 3.4 milyar lira kâra ulaştı. Aktif büyüklükleri 70.2 milyar lira oldu" dedi. Gülal, Koza Altın'ın Ağrı Diyadin'e bağlı Mollakara'da bulduğu altın rezervine ilişkin şunları söyledi: "38 noktada sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Ağrı'da tesis kurmayı gerektirecek ve buna değecek iyi bir rezerv söz konusu. Mayıs sonu ya da Haziran itibarıyla tesisimizi kuracağız. 2022 içerisinde oradan altın çıkarmayı hayal ediyoruz. Hemen hemen 1.000 kişiye yakın istihdam sağlayacağız."

ERCİYES'TEN YÜZDE 194 KÂR

Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding'e ait 24 şirketin bulunduğunu, grubun 2020 sonu itibarıyla 15.8 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştığını, devir tarihinden bu yana aktif büyüklükte yüzde 87, kârda yüzde 194, ciroda yüzde 167, özkaynakta yüzde 70 artış yaşandığını anlattı.