Arabanız varsa bu haberi okumadan geçmeyin! Otomobil sahiplerine anında ödeme yapılacak! Kimler alacak? Milyonlarca araç sahibi bu sorunun yanıtını arıyor. Arabası dolu nedeniyle hasar görenlere ödeme yapılacak. Bu ödemelerden trafik sigortası olanlar da yararlanabilecek mi? Birçok kişi haberdar değil. Arabası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. O parayı geri alabilirsiniz. Türkiye'de her gün binlerce maddi hasarlı kaza yaşanıyor. Kazadan sonra araçta hasar oluşuyor ve ikinci el piyasa değeri düşüyor. Kazadan sonra araçta oluşan kayba ise 'araç değer kaybı' deniyor. Ancak bu kaybın telafisi mümkün. Bu kazalarda hasar gören araçların maliyetleri sigorta şirketlerince karşılanıyor.
POLİÇEDE BUNLARA DİKKAT!
Nasıl ki, çarpma, çalınma, yanma gibi aracınıza gelecek zararlar kaskodan ödeniyorsa, dolunun neden olduğu hasarı da kasko karşılar. Dikkat ettim de sağda solda, 'kaskonuz dolu hasarını karşılamayabilir' gibi haberler çıktı. Sigortacıların sattığı, tüketicilerin de aldığı kasko poliçelerinin yüzde 99'u genişletilmiş kaskodur ve içinde bir-iki istisnai durum hariç tüm zararlar –eğer siz poliçenin içinden bilerek isteyerek çıkartmadıysanız- sigorta teminatının içindedir. Buna dolu da dahil. Yani, sigorta karşılar mı, karşılamaz mı diye endişe duymayın.
Asıl poliçenizde dikkat edeceğiniz husus, doluda zarar gören aracınızı hangi serviste tamir ettireceğiniz. Mesela, sigorta şirketleri, 'benim anlaşmalı servisime gidersen hiç para ödemeden camın değişir, başka bir servise gidersen hasarın şu kadarını karşılarım üzeri size ait" diyebilir, bunu da poliçeye yazar. Hakeza, onarım için yetkili servise mi gideceğiniz, sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu servise mi gideceğiniz de poliçenizde yazar.