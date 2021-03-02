Ve artık netleşti! Bu yıl çift ödenecek! Emekli ikramiye şartları belli oldu başvuru yapmaya gerek yok

Emeklilere her yıl ödenen ikramiye bu yıl çift ödenecek. Mayıs ayından önce emekli olanlar da çifte ikramiyeden yararlanabilecek. Peki ikramiyeyi almak için başvuruya gerek var mı? Mayıs ayından önce emekli olanlar 2021 yılı için iki ikramiye birden alacaklar. Bu tarihten sonra emekli olanlar eğer Kurban bayramını geçirmemişlerse bu kez tek ikramiye alacaklar. Kurban bayramı öncesi yapılacak olan emekli ikramiye ödemeleri hakkında açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli maaşları ile ikramiyelerin beraber yatırılacağını duyurdu. Ödemelerini toplu alacak olan emekliler için bir diğer açıklama ise Ziraat Bankası'ndan geldi. Açıklamada bulunan banka, emeklilerin maaşlarını ne zaman alacağını resmi internet sitesinden açıkladı.
Başvuruya gerek yok
İkramiye alabilmek için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yok. Emekli olan herkesin maaş hesabına paralar belirlenen takvimde yatırılıyor. Paranın yatırılacağı günü SGK yetkilileri önceden açıklıyor. Emekli maaşı hesaplanırken çalışılan dönemde SGK'ya bildirilen tüm kazançlar dikkate alınıyor. Bunun için üç ayrı dönemde hesaplama yapılıyor. 2000 yılı öncesi 2000 ve 2008 yılları arası ve 2008 sonrası için farklı aylık bağlama oranları kullanılıyor. Üç hesaplama toplanarak emekli maaşı oluşturuluyor.
En az maaş 1.500 TL oldu
Yeni emekliler için avantajlar sadece ikramiye ile sınırlı değil. Emekli maaşı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşuyor. Bu miktardan daha az maaş ödenmiyor. 2020 yılında pandemi destekleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1000 TL'den 1.500 TL'ye çıkartılmıştı.
Promosyon ödeniyor
Ayrıca maaşı bağlanır bağlanmaz taahhüdünü verip promosyonunu alabiliyor.
3 yıllık taahhütle verilen promosyonun tutarı, maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlarda en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlarda ise en düşük 750 lira oluyor. Seçilen bankaya göre alınabilecek promosyon bin 600 liraya kadar çıkıyor.