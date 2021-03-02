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    • Ekonomi
    • 02.03.2021 15:12
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    • Son Güncelleme:
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    • 02.03.2021 15:12
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    İnternetten anında alın! Acil nakit ihtiyacınız varsa... 10.000 20.000-30.000 ve 50.000 TL para veriliyor!

    10.000 20.000-30.000 ve 50.000 TL para veriliyor! Türkiye'de acil nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşların bu sorunlarına çözüm üretirken başvurdukları ilk yol bankalardan ihtiyaç si kullanmak oluyor. Hızlı kredi kısaca SMS ya da online olarak kredi başvurusu yapmaktır. Yani hızlı kredi seçeneğine başvuru yapmak isteyenlerin kısa mesaj ya da ilgili bankanın internet sayfası üzerinden kredi talep etmesidir. “Online kredi” olarak da bilinen kredi çeşidi, televizyon reklamlardan gösterilen, Kredi yazıp bir boşluk bırakarak numaranızı yazıp falanca numaraya göndererek başvurulan bir sistemdir.

    takvim.com.tr
    İnternetten anında alın! Acil nakit ihtiyacınız varsa... 10.000 20.000-30.000...

    Acil nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanma konusunda ilk tercihleri kamu bankaları oluyor. İş Bankası ve Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyası ile müşterilere finansman desteği veriliyor. İş Bankası ve Denizbank ihtiyaç kredisi aylık faiz oranı yüzde kaçtır? 18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği birçok kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM' den, ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz.

    İş Bankası hızlı kredi faiz oranları

    Anında Kredi Nedir?

    Anında Kredi, 50.000 TL'ye kadar olan tüm nakit ihtiyaçlarınızı size özel faiz oranları* ile anında karşılayabileceğiniz pratik bir bireysel kredidir.

    Üstelik, Anında Kredi'ye başvururken dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kullandığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir ve kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsiniz. 90 güne varan ödemesiz dönemli** Anında Kredi'ye İşCep veya İnternet Şubesi'nden başvuru yapabilirsiniz.

    *Kişiye özel uygulanacak faiz oranı müşteri özellikleri, kredi tutarı, kredi vadesi ve diğer kredi bilgilerine göre değişiklik gösterebilmektedir.
    **90 güne varan ödemesiz dönem seçimi Bankamatiklerden yapılan Anında Kredi başvurularında geçerli değildir.

    Anında Kredi Nasıl Alınır?

    Şubeye gitmeden kredi çekmek artık çok kolay! İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatiklerden anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurunuzun onaylanması halinde, çektiğiniz kredi tutarı İş Bankası'ndaki vadesiz hesabınıza anında aktarılır.

    Anında Kredi başvurusu için;

    İşCep > Krediler > Anında Kredi Başvuru
    İnternet Şubesi > Kredilerim > Anında Kredi
    Bankamatik > Daha Fazlası > Anında Kredi ve Anında Ek Hesap adımlarını takip edebilirsiniz.

    Anında Kredi Başvurusu için Gerekenler

    Anında Kredi başvurunuzu İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatiklerden 7/24 dilediğiniz zaman hızla ve güvenle yapabilir, başvurunuzun onaylanması durumunda şubeye gitmenize gerek kalmadan kredi kullanmanın rahatlığını yaşayabilirsiniz.

    Kredi başvurunuz, gerek duyulması halinde kredi başvurusu yaparken seçeceğiniz hesabınızın bağlı olduğu İş Bankası Şubesi'ne detaylı değerlendirilmek üzere aktarılabilir.

        Denizbank hızlı kredi faiz oranları

        Tüm ihtiyaçlarınız için KREDİM yazın, T.C. kimlik numaranızı 3280'e gönderin. Kredi cevabınız 5 dakikaya cebinize gelsin!
        Başvurun onaylansın kredini evraksız İnternet Bankacılığı(Yeni sekmede aç)'ndan hemen* veya nüfus cüzdanınla en yakın DenizBank Şubesi'nden kullan!

        Cebimde Kredi'nin Özellikleri

        55.000 TL'ye kadar

        36 aya varan vadeler

        Evrak yok, kefil yok!

        Cebimde Kredi Başvurunuzu Yaparken

        Cep telefonunuzdan KREDİM yazarak T.C. Kimlik Numaranızı 3280'e göndermeniz yeterlidir.

        Cep telefonunuza başvuru sonucunuz 5 dakika içerisinde gönderilir.

        Başvurunuz olumlu ise kullanabileceğiniz kredi limiti ve vadesi cep telefonunuza sms mesajı olarak gönderilir.
        Bundan sonra tek yapmanız gereken size en yakın DenizBank Şubesine(Yeni sekmede aç) nüfus cüzdanınız ile birlikte başvurmanız.

        * DenizBank İnternet Bankacılığı şifreniz ile önonaylı ihtiyaç kredisi limitinizi hafta sonu dâhil her gün saat 09.00 - 21.00 arasında Internet Bankacılığı'na giriş yaparak kullanabilirsiniz.

        Banka, onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz oranını değiştirme hakkına sahiptir. Ayrıntılı bilgi için tüm DenizBank şubelerine ve 08502220800 Telefon Bankacılığına başvurabilirsiniz.

        ING Hızlı Kredi

        Birey koşulları sağlaması halinde 50 bin TL krediyi ING Bank internet bankacılığı şubesinden arz edecek ve dakikalar içinde SMS onayını alarak, kredisini kendi banka hesabında görüntüleyecek. Müracaat için şahsın kendi internet bankacılığı parolasını kullanması gerekiyor. Bu kredi süratli biçimde nakit teminine lüzum dinleyen bireyler için sunulmuş olan bir modeldir.

        İhtiyaç Kredisi Nedir?

        İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen kredi; Tatil, Evlilik, Eğitim, Emeklilik, Sağlık ve bazı özel dönemlerde Yılbaşı, Bayram Kredisi gibi isimler ile kullanıma sunulmaktadır. Rekabet içerisindeki bankalar, ihtiyaç kredilerinde bazı özel uygulamalara gidebilmektedir. Dosya masrafı istememek, kendi müşterisine özel çözüm üretmek, vade ötelemek, şubeye gitmeden 'Cep'ten halletmek, en kısa sürede işlem onaylatmak gibi cazip hizmetler, müşterilerin karar vermesinde etken olabilmektedir.

            Hızlı Kredi Nedir?

            Hızlı kredi kısaca SMS ya da online olarak kredi başvurusu yapmaktır. Yani hızlı kredi seçeneğine başvuru yapmak isteyenlerin kısa mesaj ya da ilgili bankanın internet sayfası üzerinden kredi talep etmesidir. "Online kredi" olarak da bilinen kredi çeşidi, televizyon reklamlardan gösterilen, Kredi yazıp bir boşluk bırakarak TC Kimlik numaranızı yazıp falanca numaraya göndererek başvurulan bir sistemdir.

            Başvuru yapılan banka da ilk olarak kişinin KKB puanına bakar. Kredi Kayıt Bürosu'nun kısaltılmış hali olan KKB'nin verdiği sonuca güre olumlu ya da olumsuz bir SMS ile cevap verir. Bankadan olumlu olarak gelen cevapta müşteri, nüfus cüzdanı ile bankanın en yakın şubesine davet edilir. Eğer cevap olumsuz ise olumsuz olarak değerlendirilen başvurunun detayları için müşteri en yakın şubeye davet edilir. Her iki sonuç da kısa mesaj yolu ile müşteriye bildirilir.

            Hızlı Kredi Veren Bankalar

            Günümüzde birçok banka hızlı kredi imkanı sunmaktadır. Başvuru yapan kişinin Kredi Kayıt Bürosu'nda bulunan puanı, başvurunun sonuçlanmasında etkilidir. KKB de kayıt altına alınan puan, kişinin o zamana kadar bankalardan aldığı kredileri ödeme düzeni ile oluşuyor. Kişinin düzenli ödeme yapıyor olması puanının iyi olduğunu gösterir. Sadece ödemelerin düzenli olması yeterli değildir. Kişinin kefil olduğu diğer kişilerin ödemelerine de bırakılır, ayrıca olumsuz sonuçlanan kredi başvuruları varsa bu da kredi notunu düşürecektir. Hızlı kredi başvurusu da bu sisteme dahildir. Yani olumsuz sonuçlanan hızlı kredi başvurusu da KKB notunu düşürecektir.
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            Haberler Ekonomi İnternetten anında alın! Acil nakit ihtiyacınız varsa... 10.000 20.000-30.000 ve 50.000 TL para veriliyor!