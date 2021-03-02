1- 2 ve 3 ay ertelemeli olarak tek tıkla binlerce lira alabilirsiniz! Bu bankalarda hesabı olan herkesi ilgilendiriyor!

Bu bankalarda hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! 1- 2 ve 3 ay ertelemeli olarak tek tıkla binlerce lira alabilirsiniz. Kredi kullanacak vatandaşlar en düşük faiz oranını inceliyor. Ziraat Bankası ve VakıfBank'tan ev, araç ve lüzum kredisi sürüklemek isteyen kişiler kredi faiz oranlarının ne kadar olduğunu ve geri ödeme koşullarını merak ediyor. VakıfBank'tan kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için 1- 2 ve 3 aylık ertelemeli kredi seçeneği de sunuluyor. İşte ev almak, araç almak isteyen ve çeşitli ihtiyaçları için kredi kullanacak banka müşterileri için faiz oranları... Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir.
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası konut kredisi:
Bankanın beş farklı konut kredisi bulunuyor. Bunlar; Emeklinin Artı Kredisi, Çalışanın Artı Kredisi, Konut Ürün Paketi, Sıfır Konut Kredisi ve Konut Kredisi...
Çalışanın artısı konut kredisi: 1,47
Emeklinin artısı konut kredisi: 1,47
Konut kredisi: 1,52
Konut ürün paketi: 1,47
Sıfır Konut Kredisi: 1.42
Ziraat Bankası Tüketici Kredisi: Bankanın dört farklı tüketici paketi bulunuyor. Tüketici faiz oranları bu paketlere göre değişiyor. Bu paketler; Çalışanın Artı Kredisi, Emeklinin Artı Kredisi, Tüketici Kredisi ve Tüketici Kredisi olarak veriliyor.
Çalışanın artısı tüketici kredisi: 1,58
Emeklinin artısı tüketici kredisi: 1,58
Tüketici kredisi: 1.68
Tüketici ürün paketi: 1,64