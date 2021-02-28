Bankalardan kıyasıya rekabet! Musluklar açıldı! Faiz oranları adeta kanatlanarak uçmaya başladı! 50 bin TL birikimi olanlar…

Yatırımcılar için dikkat gerektiren müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bankaların mevduat faiz oranlarının uçuşa geçmesi adeta herkesin gözlerine inanamamasına neden oluyor. 50 bin TL birikimi olanlar eğer 32 günlük mevduata atarsa ne kadar kazanacak olduğu belli oldu. Merkez bankası aracılığı ile gelen parasal sıkılaşma adımlarının ardından birçok bankada parası olanların yüzlerini gülmesine neden oldu. 32 günlük mevduat hesaplarının ne kadar çok kazandıracak olduğu en çok merak edilen konularından bir tanesi olarak araştırılmaya başlandı. Bankada toplu bir şekilde paraları olan vatandaşlar en çok hangi banka faiz veriyor öğrenmek için araştırıyor. Vadeli mevduat hesapları ile en kolay kazanç elde etmek için büyük bir şekilde risklerinin olmaması vatandaşların daha çok tercih etmesine etki ediyor. Paralar vadeli süreçlere koyulurken aslında kişiler ellerine ne kadar para geçecek olduğunu da görebilecekler.
50 bin TL birikimi olanlar…
50 bin TL birikimi olanlar…