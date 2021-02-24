Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Emeklilere banka promosyonları 2021 ile beraber yükselirken emekliler ise yeni rakamların belli olmasının ardından hangi banka promosyon fazla veriyor, emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi sorusunun yanıtını arıyor. Özel bankalar ise emeklileri maaşlı müşterisi yapabilmek için kesenin ağzını açtı. Milyonlarca emekli, dul ve yetimi ilgilendiren banka promosyonlarında yarış sürerken, emekli maaşlarının yattığı bankalar, emeklilere ikinci promosyonu ödemeye başladı. Buna göre; maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 lira, 2.500 lira üstü olanlara da 750 TL tutarında promosyon ödeniyor. Özel bankalar isterse belirlenenden daha fazla promosyon tutarı verebiliyor.
PROMOSYON BAŞVURUSU
2018 yılında 3 yıllık promosyon sözleşmesi imzalayan vatandaşların bankalara müracaat ederek promosyon sözleşmesinin ne zaman biteceğini sorması ve bu tarihten sonra promosyonunu bankadan alması gerekmektedir
HANGİ BANKA KAÇ TL EMEKLİ PROMOSYONU ÖDÜYOR?
TEB: Maaşı 1.500 TL ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500- 2.500 TL arasında olanlar 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olanlar ise 750 TL promosyon alacak, iki adet otomatik ödeme talimatı verene promosyona ek olarak maaşa göre 300,375 ve 400 TL ek ödeme yapılıyor.
AKBANK: Maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında maaş alan emekliler 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL promosyon alabilecek.