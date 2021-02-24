Staj vurguncuları iş başında

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, öğrencileri, 'Staj Seferbirliği' programına katılmak isteyenleri 'staj başvurularının ve yerleştirme işlemlerinin onaylanacağı' iddiasıyla dolandırmak isteyenlere karşı uyardı. 'Staj Seferbirliği'ne ilişkin tüm süreçlerin 'kariyerkapisi.cbiko.gov.tr' adresinden ücretsiz olarak yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Son günlerde 'staj başvurularının onaylanacağı' iddiasıyla para istenmektedir. Sahtecilik girişimlerine itimat edilmemelidir" denildi.