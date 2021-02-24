Çocuğu olanlar bu fırsatı kaçırmayacak! Toplamda yüzlerce lira alabilirsiniz! 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202. maddesine göre evli olan devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Eşi çalışmayan ve çocuğu olan bir memur ile aynı derece ve kademede olmasına rağmen bekar bir memurun maaşları aynı olmuyor. Peki 2021 aile yardımı ne kadar? Eşi çalışan memurlar için en çok 5, eşi çalışmayan veya eşi emekli olanlar için ise en çok 3 çocuk için çocuk yardımı da memurlara ödenen maaş kalemlerinden birisi. Bu miktar çocuğun 72 aydan küçük yada büyük, engelli veya değil şartlarına göre değişiyor.
AİLE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?
1) Çalışmayan veya emekli olmayan eşlere ömür boyunca,
2) Erkek çocuklarına öğrenci olsa da olmasa da 25 yaşına kadar,
3) Kız çocuklarına çalışmadıkları ve evli olmadıkları sürece yaş şartı aranmaksızın ölünceye kadar ve,
4) Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için ödenir.
AİLE YARDIMI KİMLERE ÖDENMEZ
1) Evlenen çocuklar ve çalışan veya emekli maaşı alan eş için,
2) 25 yaşını dolduran çocuklar için, (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışama derecede malûllükleri resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.)
3) Kendi hesabına ticaret yapan/gerçek-tüzel kişiler yanında menfaat karşılığı çalışan çocuklar için, (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),
4) Burs alan veya devletçe okutulan çocuklar için ödenmez.