Vergi, prim borçlarının yapılandırılmasıyla milyonlarca vatandaş nefes alırken; 31 Mart'a kadar ilk kez gelir testi yaptıranlar da kazançlı çıkacak. Hane içinde kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında (bin 192 liradan az) olup da ilk defa gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcunun tamamı silinecek, sağlığa erişim ücretsiz olacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu tarihe kadar gelir testine girip ödeme gücü olmadığını belgeleyen vatandaşların bütün borcunun silineceğini duyurdu. GSS prim borcu olup da ödeme gücü olanların da 30 Nisan'a kadar anaparayı yatırmaları halinde gecikme cezasının silineceğinin altı çizildi.
3.344 TL SİLİNİYOR
Örneğin; 6 bin 374 lira anapara borcu, 3 bin 344 lira gecikme cezası ve zammı olan bir sigortalı, Nisan sonuna kadar ödeme yaparsa, 9 bin 718 lira yerine anapara olan 6 bin 374 lirayı verecek . Böylece 3 bin 344 liralık borç silinmiş olacak.