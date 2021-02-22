



3.344 TL SİLİNİYOR

Örneğin; 6 bin 374 lira anapara borcu, 3 bin 344 lira gecikme cezası ve zammı olan bir sigortalı, Nisan sonuna kadar ödeme yaparsa, 9 bin 718 lira yerine anapara olan 6 bin 374 lirayı verecek . Böylece 3 bin 344 liralık borç silinmiş olacak.