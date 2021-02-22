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    31 Mart’a kadar testine gir borcu bitir! Gelir testi nasıl yaptırılır? Zorunluğu var mı?

    31 Mart’a kadar testine girip, hane içinde kişi başı geliri bin 192 liradan az çıkanların borcu silinecek. borcu olup, ödeme gücü bulunanlar ise 30 Nisan’a kadar yatırırsa faizinden kurtulacak.

    Hazal Ateş
    Teste gir borcu bitir

    Vergi, prim borçlarının yapılandırılmasıyla milyonlarca vatandaş nefes alırken; 31 Mart'a kadar ilk kez gelir testi yaptıranlar da kazançlı çıkacak. Hane içinde kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında (bin 192 liradan az) olup da ilk defa gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcunun tamamı silinecek, sağlığa erişim ücretsiz olacak.




    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu tarihe kadar gelir testine girip ödeme gücü olmadığını belgeleyen vatandaşların bütün borcunun silineceğini duyurdu. GSS prim borcu olup da ödeme gücü olanların da 30 Nisan'a kadar anaparayı yatırmaları halinde gecikme cezasının silineceğinin altı çizildi.



    3.344 TL SİLİNİYOR
    Örneğin; 6 bin 374 lira anapara borcu, 3 bin 344 lira gecikme cezası ve zammı olan bir sigortalı, Nisan sonuna kadar ödeme yaparsa, 9 bin 718 lira yerine anapara olan 6 bin 374 lirayı verecek . Böylece 3 bin 344 liralık borç silinmiş olacak.




        BAŞVURU ZORUNLULUĞU YOK
        SGK, Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS prim borçlarını otomatik olarak yapılandırdı. Vatandaşların bu borçlar için ayrıca başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.



        GELİR TESTİ NASIL YAPTIRILIYOR?

        ● Kaymakamlıklar ve valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılıyor.

        ● Testi yaptıran kişinin yaşadığı hanedeki eş, evli olmayan çocuk, büyükanne ve büyükbabanın gelirlerinin toplamı dikkate alınıyor.

        ● Gelir miktarı da hane içerisinde yaşayan kişi sayısına bölünerek hanedeki kişi başına düşen gelir belirleniyor.

        ● Gelir tespitinde taşınır ve taşınmaz mallar da dikkate alınıyor.

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