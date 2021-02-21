Televizyonda görüp evde bunu yaptı! Aylık kazancı ise dudak uçuklattı! Tam 45.000 TL kazanıyor. Yıllar önce televizyonda görüp yetiştirmeye başladığı istiridye mantarı ile ayda 45 bin lira para kazanmaya başladı. 100 metrekarelik yere taşınan kadın, burada üretime devam etti. Sadece kış aylarında üretim yaptığını söyleyen kadın, istiridye mantarı üretimi ile ciddi para kazandığını söyledi. 3 aylık kış döneminde mantar yetiştiren kadın, her ay yetiştirdiği 4 ton ürün ile 45 bin lira kazandığını söyledi. İstiridye mantarı, halk arasında bölgeden bölgeye, yöreden yöreye pek çok farklı isimle anılmaktadır. Peki İstiridye mantarı nedir? Hangi ortamlarda yetiştirilebilir? İstiridye mantarının özellikleri ve faydaları nelerdir? İşte İstiridye mantarı ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...
İSTİRİDYE MANTARI NEDİR?
İstiridye Mantarı (Pleurotus ostreatus),kayın mantarı, kavak mantarı, selvi mantarı, yaprak mantarı, lamelli soluk istiridye mantarı, karakulak mantarı v.b. bir çok isimlerle bilinen doğada yetişebilen ve yenilebilen mantar türlerinden bir tanesidir. İsmini aldığı gibi, doğada kavak ve kayın gibi ağaçların gövdelerinde yetişen bir mantar türüdür. İstiridye şeklinde olması nedeniyle "istiridye mantarı" ismini de almış, kültür ortamında yetiştirilebilen ender türlerden bir tanesidir. Hoş bir koku ve damak tadına sahip olan istiridye mantarı, özellikle son yıllarda Türkiye'de ilgi görmüş, besin değeri ve faydalarıyla ciddi talep yaratmıştır.
İstridye mantarı türleri, tamamen organik ortamlarda hiçbir kimyasal madde ve gübre kullanılmadan yetiştirilmesi ile güvenilirliğini diğer mantarlardan bir kat daha fazla artırmaktadır. Kültürü yapılan, ülkemiz koşullarına daha uygun olan istridye (kayın) türü mantarlar hastalık ve zararlılara karşı dayanımı, besin değerinin diğer kültür mantarlarından daha yüksek olması, üretiminde kompost fermantasyonu ve örtü toprağı kullanılmaması üretimin güvenli ve steril olmasını sağlamaktadır.
Doğal antibiyotik özelliklerine sahip olan İstiridye mantarı (selvi mantarı),birçok kanser türünün ve alzheimer hastalarının tedavisinde yurt dışında kullanılmaktadır.