Televizyonda görüp evde bunu yaptı! Aylık kazancı ise dudak uçuklattı! Tam 45.000 TL kazanıyor

İSTİRİDYE MANTARININ FAYDALARI NELERDİR?

Et ve baklagillere eşdeğer protein içeriğine sahip bulunan İstiridye Mantarı, insan vücudu için gerekli olan kalsiyum, fosfor ve demir gibi tüm mineral tuzlar sığır ve tavuk etinde bulunanların iki katı düzeyindedir.

* Tüm mantar türleri içerisinde en yüksek B1 ve B2 miktarına sahip

* Sebzelere nazaran 5-10 kat daha fazla" niasin" içeriyor

* Karaciğer hariç tüm et ve sebzelerden daha fazla "folik asit" içeriyor.

* Azeker ve tansiyon sorunu olanlara tavsiye ediliyor

* Düşük nişasta, yağ ve kalori içerdiği için obezite, şeker ve hipertansiyon hastalarıyla, çok az sodyum içermesinden dolayı nefrit ve kalp rahatsızlığı olanlar için tavsiye ediliyor.