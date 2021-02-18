TÜRK LİRASI 6 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Son toplantıdan bu yana Türk varlıklarında toparlanma ivmesinin de güçlendiği görüldü. Bir önceki toplantı tarihinde 7,40 seviyelerinde olan Dolar/TL kuru Şubat toplantısınını yapılacağı günün ilk işlemlerinde 6,97 seviyesini gördü. Kurda bu süreçte 6,90 seviyesinin altı test edildi. Böylelikle bir önceki toplantıdan bu yana dolar/TL kurunda yüzde 5'in üzerinde düşüş kaydedildi.