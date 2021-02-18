Merkez Bankası'nın bugün 14.00'te açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. Yılın ilk toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit tutulmuştu.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, kasım ve aralık toplantılarında yapılan güçlü parasal sıkılaştırmanın, krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin belirgin hale gelmesinin beklendiği anlatılmıştı.
Açıklamada, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun müddet sürdürüleceği ve gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabileceği bilgisi verilmişti.
TÜRK LİRASI 6 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE
Son toplantıdan bu yana Türk varlıklarında toparlanma ivmesinin de güçlendiği görüldü. Bir önceki toplantı tarihinde 7,40 seviyelerinde olan Dolar/TL kuru Şubat toplantısınını yapılacağı günün ilk işlemlerinde 6,97 seviyesini gördü. Kurda bu süreçte 6,90 seviyesinin altı test edildi. Böylelikle bir önceki toplantıdan bu yana dolar/TL kurunda yüzde 5'in üzerinde düşüş kaydedildi.