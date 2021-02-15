Gelen son dakika haberine göre, Koronavirüs salgını ile beraber kalabalık şehirlerden uzaklaşmak, araç ile tatil yapmak ve daha birçok neden ile vatandaşlar pick-up modellere ilgisini artırdı.
Üretilen yeni pick- up araçların lüks SUV konforu da sunması sonucunda piyasada artan talebe karşılık satılacak pick-up araç kalmadı.
ARAÇ ÜRETİMLERİNE PANDEMİ DARBESİ
Ancak, pandemi nedeniyle fabrikalarda üretimi durunca talep karşılanamadı. Bu nedenle 2020'de satışlar beklentilerin altında kaldı. Pazarda 10 bin 972 adet pick-up satışı gerçekleşti.