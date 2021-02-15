CEPTE TEB mobil uygulama neden açılmıyor? CEPTE TEB mobil uygulama çöktü mü?

CEPTE TEB NEDEN AÇILMIYOR?

Müşteri hizmetlerine de bağlanırken sorun yaşanması da bu duruma eklenince uygulama ile ilgili teknik bir arıza olduğu düşünülüyor. Bankadan konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

CEPTETEB NEDİR?

CEPTETEB, tüm bankacılık işlemlerini internet, mobil, Destek Merkezi ve ATM gibi dijital kanallar aracılığı ile mümkün olan en basit ve en hızlı hali ile sunan, TEB'in yeni nesil dijital bankacılık platformudur.