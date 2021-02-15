CEPTE TEB mobil uygulama neden açılmıyor? CEPTE TEB mobil uygulama çöktü mü? CEPTE TEB ne zaman düzelir? Bankaların mobil uygulamaları üzerinden birçok işlem kolaylıkla yapılabiliyor ve banka şubelerine ya da ATM'lere gitmeye gerek kalmıyor. Ancak bazı bankaların uygulamalarına erişimde sıkıntılar olabiliyor. CEPTE TEB mobil uygulamada da sıkıntı olduğu belirtiliyor. Peki CEPTE TEB mobil uygulama neden açılmıyor? CEPTE TEB çöktü mü?
CEPTE TEB NEDEN AÇILMIYOR?
Müşteri hizmetlerine de bağlanırken sorun yaşanması da bu duruma eklenince uygulama ile ilgili teknik bir arıza olduğu düşünülüyor. Bankadan konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
CEPTETEB NEDİR?
CEPTETEB, tüm bankacılık işlemlerini internet, mobil, Destek Merkezi ve ATM gibi dijital kanallar aracılığı ile mümkün olan en basit ve en hızlı hali ile sunan, TEB'in yeni nesil dijital bankacılık platformudur.
HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?
CEPTETEB İnternet Şubesinden yapabileceğin temel işlemler; kolayca hesap açabilir ve kapatabilirsin. USD, EUR, GBP veya altın alıp, satabilirsin. Dilediğin Banka Hesabına ya da kendi hesapların arasında Para Transferi yapabilir, para transferlerin ve ödemelerin için talimat oluşturabilirsin. Fatura ve Vergi ödemelerini gerçekleştirebilir, faturasız telefon hatlarına TL yükleyebilirsin.
Tüm banka kredi kartı borçlarını ödeyebilir, bankacılık ürün ve işlemlerin ile ilgili her türlü ayarı Kontrol Paneli' nden kolayca değiştirebilir, kişisel bilgilerini güncelleyebilirsin.
İŞLEM GÜN VE SAATLERİ NELERDİR?
İşlem yapılabilen saatler hafta içi 09:00 - 18:00 arasında. Bu saatler dışında döviz alım/satım işlemlerini CEPTETEB İnternet Şubesi'nden yapabilirsin.