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    • Ekonomi
    • 14.02.2021 13:45
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    • 14.02.2021 13:45
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    Hem ATM hem hem de ödeme sağlıyor o gelişme ile işler oldukça kolaylaştı

    Doğum parası 2021 senesi müracaatları üzerinden yapılmakta. Doğum parası hakkı kazanan vatandaşlar ödemelerini iki değişik usulle alabilirler. E-Devlet ve SGK ünitelerinden yapılabilmektedir. Vatandaşlar doğum parası ödemelerini ise üzerinden alabilirler. 2021 doğum parası ödemelerine ait öğrenilmesi gerekenleri sizlerle paylaşıyoruz. Doğum parası için günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, azami ise 235.44 TL oldu. Kadın sigortalılar doğum yapması durumunda doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere doğum parası, rapor parası alma hakkına sahiptir. Doğum yapan kadının rapor parası almasında da yine 90 günlük prim şartı aranmaktadır.

    takvim.com.tr
    Hem ATM hem PTT ödeme sağlıyor o gelişme ile işler oldukça kolaylaştı

    2021 SGK Doğum Parası: Doğum parası vatandaşların en fazla faydalandıkları ödemelerin başında geliyor. 2021 yılında da ödenmeye devam edecek doğum parası ödemeleri için başvuru yapacak vatandaşlar için hem şartları hem ödeme sorgulama detaylarını aktarıyoruz. Kadın sigortalılar doğum yapması durumunda doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere doğum parası, rapor parası alma hakkına sahiptir. Doğum yapan kadının rapor parası almasında da yine 90 günlük prim şartı aranmaktadır.

    2021 YILI DOĞUM PARASI ÖDEMELERİ, ŞARTLAR VE TÜM BİLİNMESİ GEREKENLER

    2021 Doğum parası ödemeleri çalışan annelerin, doğum öncesinde ve sonrasında kullanacakları izin süreci için ödenmektedir. Bu kapsamda annelerin çalıştıkları kurumların SGK'nın altyapı bilgisine ulaşmış olması gerekiyor. Hamine olan bir anne doğum izni sürecine çıkmadan önce SGK ile işyeri arasında bir yazışma süreci başlar.

    Bu süreçte hamile olan anne adayının durumu, izin sürecine dair detaylar SGK'ya iletilir. Yazışmaların tamamlanması ve onay gelmesi ile kişilerin doğum parası alması mümkün hale gelir. Bu dönemde bilinmesi gereken en önemli detay, doğum parası ödemeleri için SGK ile başvuru sürecine işyeri yani işveren girer. Süreci işyeri yönetir.

        DOĞUM PARASI ŞARTLARI NEDİR?

        Kadın sigortalılar doğum yapması durumunda doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere doğum parası, rapor parası alma hakkına sahiptir. Doğum yapan kadının rapor parası almasında da yine 90 günlük prim şartı aranmaktadır.

        SORU CEVAP DOĞUM YARDIMI

        Doğum yardımından kimler faydalanabilir?

        Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

        Doğum yardımından faydalanmak için ne yapılması gerekir?

        Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye'de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

        Sağlık Bakanlığında memur olarak çalışıyorum. Doğum Yardımı kapsamında hangi kuruma müracaat etmem gerekir?

        Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Dolayısıyla çalıştığınız kurum olan Sağlık Bakanlığına müracaat edebilirsiniz.

        Babanın memur, annenin ev hanımı olması halinde doğum yardımı başvurusu hangi kuruma yapılır?

        Kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınacak başvurularda, eşlerden birinin kamu kurum veya kuruluşunda çalışıyor olması yeterlidir. Dolayısıyla başvuru, memur olan babanın çalıştığı kuruma yapılabilir.

        Doğum Yardımı ödemeleri ne zaman ve nereden yapılır?

        Doğum Yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebilmektedir.

        Hamileyim, Doğum Yardımı için başvuru yapabilir miyim?

        Hayır, Doğum Yardımı başvurusu canlı doğumlar için yapılabilir. Dolayısıyla canlı doğum gerçekleştirmeniz ve ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğunuzun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işleminin yapılmasının ardından başvuru yapabilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Hem ATM hem PTT hem de SGK ödeme sağlıyor o gelişme ile işler oldukça kolaylaştı