2021 SGK Doğum Parası: Doğum parası vatandaşların en fazla faydalandıkları ödemelerin başında geliyor. 2021 yılında da ödenmeye devam edecek doğum parası ödemeleri için başvuru yapacak vatandaşlar için hem şartları hem ödeme sorgulama detaylarını aktarıyoruz. Kadın sigortalılar doğum yapması durumunda doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere doğum parası, rapor parası alma hakkına sahiptir. Doğum yapan kadının rapor parası almasında da yine 90 günlük prim şartı aranmaktadır.
2021 YILI DOĞUM PARASI ÖDEMELERİ, ŞARTLAR VE TÜM BİLİNMESİ GEREKENLER
2021 Doğum parası ödemeleri çalışan annelerin, doğum öncesinde ve sonrasında kullanacakları izin süreci için ödenmektedir. Bu kapsamda annelerin çalıştıkları kurumların SGK'nın altyapı bilgisine ulaşmış olması gerekiyor. Hamine olan bir anne doğum izni sürecine çıkmadan önce SGK ile işyeri arasında bir yazışma süreci başlar.
Bu süreçte hamile olan anne adayının durumu, izin sürecine dair detaylar SGK'ya iletilir. Yazışmaların tamamlanması ve onay gelmesi ile kişilerin doğum parası alması mümkün hale gelir. Bu dönemde bilinmesi gereken en önemli detay, doğum parası ödemeleri için SGK ile başvuru sürecine işyeri yani işveren girer. Süreci işyeri yönetir.