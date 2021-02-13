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    Kredi kartı komisyonu alan işyerleri veya kurumlar... Yasal değil!

    Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı , "Kredi kartından komisyon almak kesinlikle yasal değil" dedi. Altay, şu bilgileri verdi: "Kredi kartı komisyonu alan işyerleri veya kurumlar, hangi bankanın POS cihazıyla çalışılıyorsa o bankaya ve 'ya şikayet edilmelidir. Hakem heyetlerine de müracaat edilerek kesilen komisyon geri alınabilir. Her işlem için 1 lira gibi düşük bir rakam alınabilir ve vatandaşlar uğraşmak istemeyebilir. Ancak binlerce, yüzbinlerce, belki milyonlarca kişiden 1 lira alınınca miktar artıyor."

    Kart komisyonu yasal değil!
    Genel Başkanı Nihat Altay, "Kredi kartından komisyon almak kesinlikle yasal değil" dedi. Altay, şu bilgileri verdi: "Kredi kartı komisyonu alan işyerleri veya kurumlar, hangi bankanın POS cihazıyla çalışılıyorsa o bankaya ve 'ya şikayet edilmelidir. Hakem heyetlerine de müracaat edilerek kesilen komisyon geri alınabilir. Her işlem için 1 lira gibi düşük bir rakam alınabilir ve vatandaşlar uğraşmak istemeyebilir. Ancak binlerce, yüzbinlerce, belki milyonlarca kişiden 1 lira alınınca miktar artıyor."
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    Haberler Ekonomi Kredi kartı komisyonu alan işyerleri veya kurumlar... Yasal değil!