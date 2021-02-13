Kredi kartı komisyonu alan işyerleri veya kurumlar... Yasal değil!

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, "Kredi kartından komisyon almak kesinlikle yasal değil" dedi. Altay, şu bilgileri verdi: "Kredi kartı komisyonu alan işyerleri veya kurumlar, hangi bankanın POS cihazıyla çalışılıyorsa o bankaya ve BDDK'ya şikayet edilmelidir. Hakem heyetlerine de müracaat edilerek kesilen komisyon geri alınabilir. Her işlem için 1 lira gibi düşük bir rakam alınabilir ve vatandaşlar uğraşmak istemeyebilir. Ancak binlerce, yüzbinlerce, belki milyonlarca kişiden 1 lira alınınca miktar artıyor."
- Ekonomi
- 13.02.2021 Gazete