Süt üreticide 2.80 markette 8 TL!

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Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin Başkanıçiftliklerde 2,80 lira olan sütün markette 8 liraya satıldığını belirterek, "Peynirlik sütü 2,30 liradan alıyorlar fakat peynir 50, 60, 70 liralara kadar gidiyor. Burada bir kontrol zinciri olmalı" dedi., faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren yasa tasarısını Meclis Başkanlığı'na sundu. 100 milyon lira olmadan şirket kurulamayacak. Şirketler izne tabi olacak, zimmet olursa hapis cezası gündeme gelecek., esnafahibe ödemelerindekişininbaşvurusunuonaylandığınısöyledi. Cirokaybı desteğineilişkin çalışmalarıntamamlandığını,ödemelerinbaşlayacağınıbelirten Pekcan"Ödemelerin büyükçoğunluğuolacak" dedi.salgın sonrasındayepyeni bir çalışmamodeline geçtiklerinibelirterek, "İşingeleceğinecesur bir adımatıyoruz. Çalışmadüzenimizdekiesnekliği artık kalıcıhale getiriyoruz.Böylece istihdamakatkı olacak" dedi.konut alırkendolandırılanvatandaşlarınsorunlarınael attı.Ön ödemelisatışlarınaraştırılmasıiçinalt komisyonkuruldu.Türkiyegenelindeev alırkendolandırılanlarınsayısınınbulduğubelirtildi.