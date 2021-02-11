Sektörden pandemide örnek performans

Pandemi sürecinde sigorta sektörünün operasyon ve ekspertiz süreçlerinde gecikme yaşamaması ile sınavdan geçtiğine dikkat çeken Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, sektörün 2021'de işleyiş yapısını daha da geliştireceğini söyledi. Kırmızı, şöyle konuştu:

"Salgın sürecinde diğer sektörlere örnek oluşturacak bir performans gösteren Türk sigorta sektörü, bu yıl da sigortalı ve sigortalı adaylarına güven duygusunu yaşatacak. Doğa Sigorta olarak biz de yaygın acente, kaliteli servis ağımız ve müşteri odaklı hizmeti kalitemiz ile sigortalılarımıza en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. Daima ileriyi hedeflediğimiz kurum kültürümüz ile başarılı bir yıl yaşayacağımıza inanıyorum."