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    Sektörden pandemide örnek performans

    Pandemi sürecinde sigorta sektörünün operasyon ve ekspertiz süreçlerinde gecikme yaşamaması ile sınavdan geçtiğine dikkat çeken CEO'su , sektörün 2021'de işleyiş yapısını daha da geliştireceğini söyledi. Kırmızı, şöyle konuştu.

    Sektörden pandemide örnek performans

    Pandemi sürecinde sigorta sektörünün operasyon ve ekspertiz süreçlerinde gecikme yaşamaması ile sınavdan geçtiğine dikkat çeken Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, sektörün 2021'de işleyiş yapısını daha da geliştireceğini söyledi. Kırmızı, şöyle konuştu:

    "Salgın sürecinde diğer sektörlere örnek oluşturacak bir performans gösteren , bu yıl da sigortalı ve sigortalı adaylarına güven duygusunu yaşatacak. olarak biz de yaygın acente, kaliteli servis ağımız ve müşteri odaklı hizmeti kalitemiz ile sigortalılarımıza en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. Daima ileriyi hedeflediğimiz kurum kültürümüz ile başarılı bir yıl yaşayacağımıza inanıyorum."

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    Haberler Ekonomi Sektörden pandemide örnek performans