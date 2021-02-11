Devlet desteği ile kurdu! Şimdi araya para demiyorlar aylık kazancı ise dudakları uçuklatan cinsten

Sertifika alan kursiyerlerimize de proje kapsamında 6 ay boyunca 15'er kişi olarak dönüşümlü istihdam sağlayacağız." dedi. Vatandaşları mantar üretimine teşvik ettiklerini belirten Örgün, "Proje uygulama alanı olan belediyemize ait 8 bin metrekare alanı parselleyerek mantar üretimi yapmak isteyen vatandaşlarımıza sembolik rakamlarla kiralayacağız." şeklinde ifade etti.

Örgün vatandaşlara destek olacaklarını "Vatandaşımızın çadırlarda ürettiği mantarı da belediye olarak pazarlayıp destek olacağız. Dolayısıyla üreten, istihdam sağlayan aynı zamanda kazanan bir toplum haline dönüşeceğiz." sözleriyle belirtti.