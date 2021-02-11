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    • Ekonomi
    • 11.02.2021 16:49
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    • 11.02.2021 16:49
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    Devlet desteği ile kurdu! Şimdi araya para demiyorlar aylık kazancı ise dudakları uçuklatan cinsten

    Devlet desteği ile kurdu! Şimdi araya para demiyorlar aylık kazancı ise dudakları uçuklatan cinsten... yetiştiriciliği son zamanlarda oldukça desteklenen tarım ürünlerinden biridir. Ancak mantar yetiştiriciliği için belirli kursları almak sürecin daha sağlıklı işlemesini sağlayacaktır. Bu anlamda Yozgat'ın Çandır Belediyesi, Konya Ovası Projesi (KOP) ve Kalkınma Ajansı (ORAN) desteğiyle kurduğu mantar  çadırlarında üretim yaparak istihdamı artırıp göçü önlemeyi hedefliyor. Çandır Belediyesi öncülüğünde İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle "KOP'la ı üretiyorum, refaha kavuşuyorum" projesi hazırlandı.

    AA
    1 milyon TL verdiler! Yozgat'ta paraya para demiyorlar aylık kazancı...

    Devlet desteği ile kurdu! Şimdi araya para demiyorlar aylık kazancı ise dudakları uçuklatan cinsten... KOP'tan alınan 95 bin lira destekle kurulan 100 metrekarelik mantar üretim çadırında halk eğitim merkezince 135 kursiyere mantar yetiştiriciliği kursu verildi. Kursiyerlere istihdam sağlamak için de "Çandır'da tüketen değil, üreten eller" adlı projeyi hazırlayan belediye, ORAN'dan 1 milyon lira hibe desteği alarak 1100 metrekare alanda 11 mantar üretim çadırı daha kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, ilçede üretimi teşvik etmek, tarımda çeşitliği artırmak, işsizliği çözmek ve göçü durdurarak insanların doğduğu, büyüdüğü topraklarda kalmasını sağlamak istediklerini söyledi.


    Hazırladıkları mantar çadırları projesine KOP ve ORAN'dan destek aldıklarını dile getiren Örgün, "Aldığımız desteklerle ilçemizi Orta Anadolu'da mantar yetiştirme merkezi yapmak gibi idealimiz var." diye ifade etti. Sözlerinin devamında Örgün "Projemizin ilk safhasında KOP'tan aldığımız destekle halk eğitim merkezi kanalıyla 135 kursiyerimize kurs verildi.

    Sertifika alan kursiyerlerimize de proje kapsamında 6 ay boyunca 15'er kişi olarak dönüşümlü istihdam sağlayacağız." dedi. Vatandaşları mantar üretimine teşvik ettiklerini belirten Örgün, "Proje uygulama alanı olan belediyemize ait 8 bin metrekare alanı parselleyerek mantar üretimi yapmak isteyen vatandaşlarımıza sembolik rakamlarla kiralayacağız." şeklinde ifade etti.

    Örgün vatandaşlara destek olacaklarını "Vatandaşımızın çadırlarda ürettiği mantarı da belediye olarak pazarlayıp destek olacağız. Dolayısıyla üreten, istihdam sağlayan aynı zamanda kazanan bir toplum haline dönüşeceğiz." sözleriyle belirtti.


        Örgün, ilçenin işsizlik nedeniyle uzun yıllardan beri göç verdiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

        "Bu projemizle biz hem göçü durduracağız hem de vatandaşımıza doğdukları, büyüdükleri baba ocağı Çandır'da istihdam sağlayacağız. Üretimi teşvik etmiş olacağız, belediye olarak lokomotif görevi yapmış olacağız. Vatandaşımız kendi çadırını kurduğu zaman ayda 5-6 bin lira gibi gelir elde edecek. Dolayısıyla insanlarımız geçimini çok rahat sağlayabilirler." Kursiyerlerden Firdevs Koçak da mantar yetiştiriciliğinin hem ilçe hem de kendileri için gelir kapısı olacağını belirtti.

        Bahar Orhan, kursta 2,5 aydır eğitim aldıklarını dile getirerek, "Mantar yetiştiriciliğinin nasıl olduğunu öğrendik. Burada hasat için bulunuyoruz, hasadımızı yapmaya devam ediyoruz. " dedi. Orhan ailesiyle birlikte üretim yapacaklarını söyleyerek "İleride belediyemiz bize istihdam sağlarsa inşallah hep birlikte çalışmayı düşünüyoruz. İstihdam sağlanmazsa eşim ve aile bireylerimizle çadırlar kurup mantar üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

        Hatice Selvi de Çandır'ın Yozgat'ın en küçük ilçelerinden birisi olduğunu ve iş bulmakta zorlandıklarını vurgulayarak, "Proje bizim için umut kapısı oldu. Bunun sayesinde iş sahibi olacağız." dedi.


        Mantar Yetiştiriciliği Hibe Desteği Nasıl Alınır?

        Mantar yetiştiriciliği son zamanlarda oldukça desteklenen tarım ürünlerinden biridir. Ancak mantar yetiştiriciliği için belirli kursları almak sürecin daha sağlıklı işlemesini sağlayacaktır. Kültür mantarı ve istiridye mantarı yetiştirmek için kimi banka ve kurumlar finansman desteği sağlamaktadır.
        Tarım ve Orman Bakanlığı mantar yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak için hibe, teşvik ve destek vermeyi sürdürmektedir. Bu finansal kuruluşlara başvuru için öncelikli olarak Çiftçi Kayıt Sistemi adı verilen sistemde kayıt oluşturmak gerekmektedir. Ardından gerekli olan hibe desteğine başvuru gerçekleştirilebilmektedir.

            Mantar Yetiştirme Tesisi İçin Devlet Desteği Nasıl Alınır?

            • Öncelikle yazılı izinlerin alınması gerekmektedir. Tesisin kurulacağı belediyeye müracaat edilmeli, tesisin kurulması için gerekli olan şartları öğrenmek gerekir.

            • Belediyenin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gidilmeli, tesis kurmaya yönelik talep dile getirilmelidir.

            • Vergi Dairesi'ne gidilerek işletmenin açılışı yapılmalıdır. Şirket veya Tarım Kuruluşu adı altında vergi levhası alınıp işyeri açılış bildiriminde bulunmak gerekmektedir.
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            Haberler Ekonomi Devlet desteği ile kurdu! Şimdi araya para demiyorlar aylık kazancı ise dudakları uçuklatan cinsten