Axa Sigorta, İklim.co çözümleri ile müşteri memnuniyetini artıracak

AXA Sigorta ve iklim.co, hava verilerine dayalı erken uyarı çözümleri aracılığıyla yeni farklı deneyimleri sunmak üzere işbirliği hazırlıklarını duyurdu. Bu işbirliği ile Axa Sigorta'nın 'ödeyenden çözüm ortağına dönüşüm' stratejisi dahilinde sigortalı deneyiminin iyileştirilmesi hedefleniyor. Axa Sigorta, iklim.co'nun çözümlerinden faydalanarak hava koşullarını öngörecek ve müşterilerinin olası risklere karşı ev ve araçlarını koruyabilmelerine yardımcı olacak.



ÖNCEDEN UYARACAK

Ayrıca, müşterilerinin tazminat talepleri sürecinde yaşadıkları deneyimi iyileştirmek amacıyla, incelemelerin hızlandırılması ve risk değerlendirme doğruluğunun artırılması için iklim.co'nun geçmiş hava durumu verilerini karar destek sistemlerini güçlendirmek amacıyla kullanacak. Axa Sigorta, müşterilerinin olumsuz hava koşulları konusunda mobil uygulamaları ve dijital iletişim kanalları üzerinden önceden uyarılması için iklim. co'nun tahmin verileriyle desteklenen anlık bilgilendirme hizmetinden yararlanacak. Müşterilere, ev, işyeri adreslerinde veya bulundukları konumlardaki hava koşullarıyla ilgili, kişiye özel mesajlar iletilecek. Bu işbirliğiyle Axa, Türkiye'de iklim. com'nun bulut tabanlı çözümlerini kullanacak olan öncü sigorta şirketi olacak. Bu servisin Haziran'da kullanımına sunulması planlanıyor.

'KORUMA KAVRAMI İŞİMİZİN MERKEZİNDE'

AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken şu değerlendirmeyi yaptı: "Şirket olarak işimizin merkezinde 'koruma' kavramı yer alıyor. Biz insanlığın gelişimi adına insanlar için önemli olanı koruma misyonuyla çalışıyoruz. İşimizi yalnızca zarar anında hasar ödemekle sınırlandırmıyor, müşterilerimizin hayatlarının her anında güvenebilecekleri bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Bu noktada riskleri öngörmek ve buna göre önlemleri almak da işimizin önemli bölümünü oluşturuyor. Bu işbirliğinin güçlü bilgi teknolojileri altyapımıza çok değerli katkıları olacağına inanıyorum."