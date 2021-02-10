Skoda'nın amiral gemisi Superb modeli ise 150 bin TL kredi tutarı 12 ay vade için 0 faiz oranı teklif ediliyor. Skoda Kodiaq ve Karoq SUV modellerini 150 bin TL kredi tutarı 12 ay vade için 0 faiz oranı ile bu modellere ulaşmak kolaylaşıyor. Toyota, 2021 modelleri ise tüm Corolla ve C-HR modelleri ile 2020 model tüm Corolla, C-HR, Corolla Hatchback ve Yaris modellerine Toyota Finans çatısı altında ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0,99 finansman oranı ile sahip olunabilecek. Ocak ayında yeni Leon modelini Türkiye'de sahneye çıkaran Seat, Şubat ayına yeni Ateca, Arona ve Ibiza modellerine uyguladığı yüzde sıfır faizli kredi imkanıyla başladı.
Hatchback segmentinin öne çıkan Skoda Scala modelinde
Premium 1.0 TSI 115 PS DSG,
Premium 1.5 TSI 150 PS DSG
Premium 1.6 TDI 115 PS DSG versiyonlar için geçerli olmak üzere 100 bin TL kredi tutarı/12 ay vade için yüzde 0 faiz oranı sunuluyor.
184 bin 500 TL'den başlayan segmentinin dinamik modeli Skoda Fabia için ise, 50 bin TL kredi tutarı / 12 ay vade için yüzde 0 faiz oranı ile finansman desteği alınabiliyor.
Skoda Kamiq modelinde,
Premium 1.0 TSI 115 PS DSG,
Premium 1.5 TSI 150 PS DSG
Premium 1.6 TDI 115 PS DSG versiyonlar için geçerli 100 bin TL kredi 12 ay vade için 0 faiz oranı ile finansman desteğinin yanı sıra Autocredit ile özel bir teklif daha sunuluyor.
Toyota'dan şubat ayı kampanyası
Toyota'nın büyük finans avantajlarıyla dolu kampanyası şubat ayında da devam ediyor. 2021 Corolla ve C-HR modelleri ile 2020 Corolla, C-HR, Corolla Hatchback ve Yaris modelleri Toyota Finans çatısı altında ve anlaşmalı bankalar üzerinden 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0,99 fkredi imkanıyla satın alınabilecek.
Yanı sıra 2020 Toyota RAV4, 200 bin TL tutarında kredi 12 ay yüzde 0.99 faizle kullanılabilecek.
Toyota'nın finans avantajlarıyla dolu kampanyası şubat ayında da devam ediyor. İşte 2021 Toyota Şubat ayı fiyatları...
Toyota Corolla 2020 benzinli modeller 191.000 TL'den,
Corolla 2021 benzinli modeller 203.600 TL'den,
Corolla Hybrid 2020 modeller 314,700 TL'den,
Corolla Hybrid 2021 modeller 329.150 TL'den başlayan fiyatlar ile,