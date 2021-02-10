MİLYONLARCA KİŞİ BİLMİYOR

Piyasada yer edinmek isteyen ve hatta ticaret için ihaleye giren kişilerin sayısı sürekli olarak artış gösteriyor. Konuyla alakalı olarak Bakanlığın web sitesinde yer alan bilgilere göre, e-ihale sisteminin kullanıcı sayısı yaklaşık olarak 800 bin kişiye ulaştı. Türkiye'nin her yerindeki tasfiyeli araçların satışının yapıldığı e-ihale sistemini bilmeyen halen milyonlarca kişi var. Bu sistemin herkes tarafından bilinir olması içinde ayrıca çalışmalar yapılacak fakat bizde buradan e-ihale sistemini sizlere duyurmuş olduk. Piyasanın neredeyse yarı fiyatına araç satın almak için sizde e-ihale sistemine üye olabilir ve hemen açık artırmaya katılabilirsiniz.