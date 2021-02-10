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    • Ekonomi
    • 10.02.2021 13:11
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    • 10.02.2021 13:11
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    'lar 'ler 2. el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar el yakıyor ama bunu yapın ikinci el otomobili yüzde 50 ucuza alın!

    'lar 'ler 2. el otomobil alacaklar dikkat! 2. el arabaları ihaleye çıkartarak araba sahibi almak isteyenlere bir fırsat daha sundu. Bakanlık tarafından satışı yapılan arabalar 100 bin TL'nin altında olacak. İhale başlangıç değeri taşıtlar için satışa temel değerin yüzde 75'idir. İhaleye müteveccih koşullar okunarak satın alma işlemleri hakikatleştiriliyor. Hoşlanılan otomobilin ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme ihtimalini sakın es geçmeyin. E-İhale, Elektronik İhale veya Online İhale sistemi B2B alanında kullanılan bir satınalma yöntemidir. Bir Alıcı şirketin ve ona mal veya hizmet satmak isteyen birden çok şirketin olduğu durumlarda kullanılır.

    takvim.com.tr
    Renault'lar BMW'ler 2. el otomobil alacaklar dikkat! Yarı fiyatına alın!

    Araba almak için 2. el otomobillerin ucuzlamasını bekleyenlere müjdeli haber geldi. Ticaret Bakanlığı 2. el otomobilleri 100 bin TL'nin altında satışa sunuyor. Bakanlığın 2. el otomobil ihalesinde BMW'den Volkswagen'e, Toyota'dan Ford'a kadar birçok markanın arabaları yer alıyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var. Eihale.gov.tr adresi üzerinden, Üye ol butonu yardımıyla sisteme girişte kullanacağınız kullanıcınızı oluşturarak E-İhale sistemini kullanmaya başlayabilirsiniz.


    2006 MODEL MAZDA 5 SPORT D model araç 65 bin liradan satışa çıkarıldı. Sağdan direksiyonlu olan aracın ihale bitiş tarihi 09.02 2021 olarak belirlendi.


    2002 MODEL BMW 320D model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 72 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 09.02.2021 olarak belirlendi.

        2004 MODEL VOLKSWAGEN GOLF model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 70 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 09.02.2021 olarak belirlendi.


        2003 MODEL PEUGEOT 307 model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 72 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 09.02.2021 olarak belirlendi.


        1998 OPEL ASTRA model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 65 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.


            1992 BMW 318is model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 60 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.


            1999 VOLKSWAGEN GOLF model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 70 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.

            2004 BMW 520İ model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 90 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.


            2005 CITROEN C5 model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 80 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.

            2000 RENAULT MEGANE SCENİC model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 50 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 12.02.2021 olarak belirlendi.

                MİLYONLARCA KİŞİ BİLMİYOR

                Piyasada yer edinmek isteyen ve hatta ticaret için ihaleye giren kişilerin sayısı sürekli olarak artış gösteriyor. Konuyla alakalı olarak Bakanlığın web sitesinde yer alan bilgilere göre, e-ihale sisteminin kullanıcı sayısı yaklaşık olarak 800 bin kişiye ulaştı. Türkiye'nin her yerindeki tasfiyeli araçların satışının yapıldığı e-ihale sistemini bilmeyen halen milyonlarca kişi var. Bu sistemin herkes tarafından bilinir olması içinde ayrıca çalışmalar yapılacak fakat bizde buradan e-ihale sistemini sizlere duyurmuş olduk. Piyasanın neredeyse yarı fiyatına araç satın almak için sizde e-ihale sistemine üye olabilir ve hemen açık artırmaya katılabilirsiniz.

                E-İHALE GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

                www.eihale.gov.tr adresi üzerinden, Üye ol butonu yardımıyla sisteme girişte kullanacağınız kullanıcınızı oluşturarak E-İhale sistemini kullanmaya başlayabilirsiniz.

                E-devlet üzerinden de TC Kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek sisteme giriş yapabilirsiniz.

                İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir.

                İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.

                E-İHALE NEDİR?

                E-İhale, Elektronik İhale veya Online İhale sistemi B2B alanında kullanılan bir satınalma yöntemidir. Bir Alıcı şirketin ve ona mal veya hizmet satmak isteyen birden çok şirketin olduğu durumlarda kullanılır.
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                Haberler Ekonomi Renault'lar BMW'ler 2. el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar el yakıyor ama bunu yapın ikinci el otomobili yüzde 50 ucuza alın!