İş bulana kadar 9 ay SGK (SSK) sigortası! 2825,90 TL aylık maaş alma şansı! İşte başvuru şartları

İŞKUR TYP kapsamı 177 gün istihdam edilecek personel alımı yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde TYP kapsamında istihdam edilecek adaylar için başvurular başladı! İŞKUR tarafından vatandaşlara güzel haberler gelmeye devam ediyor. İŞKUR iş ilanlarının yanı sıra başlattığı programlar ile öncü olmaya devam ediyor. İŞKUR'un en çok rağbet gören Toplum Yararına Programı (TYP) ağırlıklı olarak temizlik, bakım onarım, kamusal altyapının yenilenmesi, ağaçlandırma, park düzenlemeleri alanlarında alım yapmaktadır. Peki TYP nedir, nasıl başvuru yapılır, TYP maaşı ne kadardır? İŞKUR tarafından uygulanan programa başvurular İŞKUR ofislerinden şahsen ya da İŞKUR e-şube ile online olarak gerçekleştirilir.
İŞSİZLİK MAAŞI 2021 NE KADAR OLDU?
2021 yılı asgari ücret brüt 3577,50 net 2825,90 kuruş oldu. Asgari ücret 500 lira arttı. Asgari ücret yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu.
2021 yılı en yüksek işsizlik maaşı da net 2825,90 olarak ödenecek.
Geçtiğimiz haftalarda pandemi dönemiyle birlikte gündemimize daha çok giren kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ile ücretsiz izindekilere ödenen nakdi ücret desteği miktarlarının zamlanacağı da duyurulmuştu. Yeni rakamlar ocak ayı ile birlikte geçerli olacak. Bu ödenekler brüt asgari ücrete göre belirlendiği için ocak ayında belirlenecek yeni asgari ücretle birlikte ödenekler de artmış olacak.
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI ADAYLARI NASIL SEÇİLECEK?
İŞKUR'a online ya da Alo 170 hattı üzerinden başvuruda bulunacak adayların seçimi için şu üç kriter uygulanacak:
Noter kurası,
Liste,
Yüzde 80 noter kurası ve yüzde 20 liste.