İş bulana kadar 9 ay SGK (SSK) sigortası! 2825,90 TL aylık maaş alma şansı! İşte başvuru şartları

1- İŞKUR profilinizi oluşturmak için öncelikle aşağıdaki linke tıklamanız gerekmektedir.

2- Bu linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan ekrandan, 'İş Arayan Girişi' butonuna tıklayınız.

3- Yine sağ üstte yer alan 'Yeni Üye' butonuna basınız.

4- Aşağıdaki metni okuduktan sonra onaylıyorum butonuna basmanız gerekmektedir;

"Kurum sitesine üye olmak isteyenler "Üyelik Sözleşmesi" başlığı altında bulunan maddeleri okuduğunu ve kabul ettiğini onaylar.

İŞKUR portalına üye olan kullanıcılar, verdikleri her bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder.

Bu bilgilerden dolayı oluşabilecek sorunlardan Kurum sorumlu değildir.

Sisteme üye olurken tercih ettikleri iletişim yöntemi (Fiziki adres, e-posta veya GSM numarasına kısa mesaj servisi) ile bilgilendirileceklerdir.

Tüm bildirimlerde ve yazışmalarda üye olurken verilen iletişim bilgileri esas alınır.

Kurum gerekli gördüğü durumlar ve işlemler için bildirilen fiziki adrese gönderimde bulunabilir.

Kuruma yanlış beyan edilen iletişim bilgisinden dolayı oluşabilecek hatalardan İŞKUR sorumlu olmayacaktır.