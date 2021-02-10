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    • Ekonomi
    • 10.02.2021 10:46
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    • 10.02.2021 10:46
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    Gözler oradaydı! Bakıcı derdine son birçok farklı kalemi içeren destek ödemesi için düğmeye basıldı

    Kadınların işgücüne katılımını ve çalışan kadınların kayıtlı istihdamını desteklemenin yanında çalışan annelerin iş-hayat balansına katkı sağlamak emeliyle bakıcı yardımı verilmekte. Çalışan anne yardımı ön kayıtları e-devlet parolası ile www.sgk.gov.tr ya da www.sgkegitimlibakici.org internet adresi üzerinden asıllaştırılmakta olup ön kaydını yapan anneye kesin kaydını yaptırmak üzere tarih verilmektedir. Tam zamanlı olarak ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan ve 0-2y arası çocuğu olan sigortalı anne, bir eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten yararlanabilir.

    takvim.com.tr
    Bakıcı derdine son birçok farklı kalemi içeren destek ödemesi için düğmeye basıldı

    2019 yılında başlayan projeyle çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteği sayesinde 0-24 aylık çocuğu olan ve 4/a statüsünde sigortalı çalışan anneler bakıcı desteğinden faydalanabiliyor. Çalışan anne eğitimli bakıcı desteğinden faydalanmak için e-devlet şifresi ile ilgili sitelerden başvuru yapmak ve onay almak gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak isteyen annelere bakıcı desteği sağlanıyor.

    Çalışan anne desteğinden kimler faydalanabilir?

    Tam zamanlı olarak ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan ve 0-24 ay arası çocuğu olan sigortalı anne, bir eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten yararlanabilir.

    Çalışan anneye bakıcı desteği ne kadar?

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak isteyen annelere bakıcı desteği sağlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 eurodan 300 euroya çıkarıldığını açıkladı. Destek miktarı 2021 yılında 325 avrodur, 2022 yılında 350 avroya çıkacaktır. Özel gereksinimli çocuğu olan annelere fazladan 50 avro ödenmektedir. Proje kayıtları devam ediyor.

        Çalışan Anne Desteğine Nasıl Başvurulur?

        1- E-Devlet Şifresi Al: Ön kayıt yapmak için e-devlet şifresi almalısınız.

        2- Ön Kayıt Yap: sgkegitimlibakici.org veya sgk.gov.tr'den e-devlet şifreniz ile ön kayıt yapmalısınız.

        3- Gerekli Evrakları Hazırla: Ön kaydınızı tamamlayıp, randevu aldıktan sonra istenilen evrakları eksiksiz olarak tamamlamalısınız.

        4- Kesin Kayıt Yaptır: Ön kayıt sonrası gerekli şartlar sağlandıktan sonra proje ofislerinde kesin kayıt yapılacaktır.

        5- Aylık Yükümlülüklerini Yerine Getir: Kesin kayıt sonrası ödeme alabilmeniz için aylık yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz gerekmektedir.

        6- Ödemeni Al: Tüm şartların yerine getirilmesi durumunda ödemenizi alabilirsiniz.

        Bakıcının Taşıması Gereken Şartlar Neler?

        • 5510 sayılı Kanunun Ek 9'uncu maddesi kapsamında tam zamanlı olarak çalışan kadın olması,

        • 18 yaşını doldurmuş olması,

        • Anne ve çocukla aynı ilde yaşıyor olması,

        • Anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması (Aynı evde yaşıyorsa üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı olmaması), (Örneğin çocuğun anneanne ve babaannesi proje kapsamı dışındadır. Çocukla aynı evde yaşamayan teyzesi ve halası proje kapsamına dahildir.)

        • Bu proje kapsamında aynı zamanda anne olarak faydalanıcı olmaması,

        • "0-36 aylık çocuk bakımı"nı kapsayan bir eğitim aldığını MEB, İŞKUR, MYK veya üniversitelerden onaylı sertifikayla belgelendirmesi ya da lise veya üniversitelerin ilgili bölümünden diplomayla belgelendirmesi gerekmektedir. (Bu şartları taşımak koşuluyla uzaktan eğitimler de geçerlidir.)

        • Bakıcı, çocuğa kendi evinde de bakabilir.


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        Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! Bakıcı derdine son birçok farklı kalemi içeren destek ödemesi için düğmeye basıldı