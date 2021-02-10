Gözler oradaydı! Bakıcı derdine son birçok farklı kalemi içeren destek ödemesi için düğmeye basıldı

2019 yılında başlayan projeyle çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteği sayesinde 0-24 aylık çocuğu olan ve 4/a statüsünde sigortalı çalışan anneler bakıcı desteğinden faydalanabiliyor. Çalışan anne eğitimli bakıcı desteğinden faydalanmak için e-devlet şifresi ile ilgili sitelerden başvuru yapmak ve onay almak gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak isteyen annelere bakıcı desteği sağlanıyor.