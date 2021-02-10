Renault'lar BMW'ler 2. el otomobil alacaklar dikkat! Ticaret Bakanlığı 2. el arabaları ihaleye çıkartarak araba sahibi almak isteyenlere bir fırsat daha sundu. Bakanlık tarafından satışı yapılan arabalar 100 bin TL'nin altında olacak. İhale başlangıç değeri taşıtlar için satışa temel değerin yüzde 75'idir. İhaleye müteveccih koşullar okunarak satın alma işlemleri hakikatleştiriliyor. Hoşlanılan otomobilin ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme ihtimalini sakın es geçmeyin. E-İhale, Elektronik İhale veya Online İhale sistemi B2B alanında kullanılan bir satınalma yöntemidir. Bir Alıcı şirketin ve ona mal veya hizmet satmak isteyen birden çok şirketin olduğu durumlarda kullanılır.
2006 MODEL MAZDA 5 SPORT D model araç 65 bin liradan satışa çıkarıldı. Sağdan direksiyonlu olan aracın ihale bitiş tarihi 09.02 2021 olarak belirlendi.
2002 MODEL BMW 320D model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 72 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 09.02.2021 olarak belirlendi.