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    'ın şöhret yolculuğunu konu alan oyun şirketini alacak

    Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden merkezli (), 'ın şöhret yolculuğunu konu alan 'Kim Kardashian: Hollywood' oyunuyla dikkat çeken mobil oyun şirketi 'ı almaya hazırlanıyor.

    Electronic Arts Kim Kardashian'ın şöhret yolculuğunu konu alan oyun şirketini alacak

    Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden merkezli Electronic Arts (EA), Kim Kardashian'ın şöhret yolculuğunu konu alan ': Hollywood' oyunuyla dikkat çeken mobil oyun şirketi Glu Mobile'ı almaya hazırlanıyor. 'nın ücretsiz mobil oyunlara odaklanan Glu için 2.4 milyar dolarlık ödeme yapacağı belirtildi.

    Satın almayla ilgili CEO'su Andrew Wilson, "Mobil dünyanın en büyük oyun platformu olarak büyümeye devam ediyoruz. Oyuncularımız için daha yeni deneyimler sunacağız" dedi. Glu Mobile'in Tap Sports Baseball, Diner Dash Adventures, Deer Hunter ve Disney Sorcerer's Arena gibi oyunları da var.

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    Haberler Ekonomi Electronic Arts Kim Kardashian'ın şöhret yolculuğunu konu alan oyun şirketini alacak